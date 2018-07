Le Blanc, France

Ils étaient encore nombreux dès 8h30 à se presser devant les centres d'examen berrichon pour découvrir entre amis les résultats. Quelques parents patientent, fébriles, aux grilles, que leurs enfants veulent bien sortir pour leur donner la réponse fatidiques.

Au Blanc, près de 70 candidats ont passé le bac au lycée Pasteur. Ce matin, ils sont une quarantaine, dans le hall de l'établissement.

"Je me suis levé en me disant que je l'aurais pas, pour pas être déçu, raconte un jeune homme. Alors là, c'est la bonne surprise. Je l'ai ! Tout juste, mais je l'ai ! c'est ça qui compte!"

Plus loin, un groupe de filles oscille entre cris suraigus et émotion : "On l'a toutes, avec la mention bien ! J'en ai pas dormi cette nuit! Trop stressée ! Maintenant, c'est bon, les vacances peuvent commencer!"

Une maman attend, discrète, derrière un grand jeune homme : "Je voulais être avec Léo ce matin... C'est un moment très fort à vivre. C'est un vrai rite initiatique ! Je suis émue"

Fière aussi, la proviseure du lycée Pasteur : "On n'a pas de recalé ! Près de 70 jeunes passaient le bac ici, on en a une quinzaine au rattrapage. Mais cela devrait aller... On est là maintenant pour les aider à choisir les bonnes matières pour gagner des points".

77.95% de réussite

Le taux de réussite à l'issue du premier groupe d'épreuves est de 78,4% dans le Cher et 77,5% dans l'Indre toutes filières confondues. C'est en moyenne deux points en dessous de la moyenne académique.

Le taux de réussite académique est de 80.2% - Académie Orléans-Tours

Dans le Cher,1266 mentions ont été distribuées : 55% des candidats ont donc décroché au moins une mention AB.

Dans l'Indre, près de 59% des élèves ont obtenu une mention.

Les épreuves de rattrapage durent jusqu'au mercredi 11 juillet.