78 classes de primaire supprimées en Moselle à la rentrée prochaine pour 31 ouvertures

Moselle, France

Ce n'est pas encore définitif, mais cela donne une bonne idée de la carte scolaire pour la prochaine rentrée en Moselle. Un comité technique piloté par l'académie auquel a assisté le SNUipp Moselle à Metz ce mercredi en a dessiné les contours. 78 classes devraient être supprimées dans le département pour seulement 31 créées. Une annonce qui ne satisfait pas le syndicat enseignant.

Moins d'élèves

Pour justifier cette décision, un nombre est mis sur la table. A la prochaine rentrée, il y aura 976 élèves de moins dans le primaire en Moselle. Moins d'élèves et donc moins de classes. Mais, ça n'a pas convaincu Joëlle Noller, secrétaire départementale du SNUipp. "Malheureusement, il y a de nouveau un manque de moyens. Ce qui ne permettra pas aux écoles d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves." Selon la syndicaliste, lors du comité technique, 12 postes d'enseignants devraient arriver en Moselle de Meuse et des Vosges.

La contestation s'organise

Parmi les écoles touchées, celle de Kirsch-lès-Sierck pourrait faire partie des victimes de cette nouvelle carte scolaire. La commune est au sein d'un RPI où les maternelles vont à Rostroff, les CP/CE1/CE2 à Montenach et CM1/CM2 à Kirsch-lès-Sierck. Une classe va être supprimée et ce sont les maires des trois communes qui vont devoir se mettre d'accord. Sinon, c'est bel et bien Kirsch qui fermera son école. Les habitants et le maire parlent de mort de la commune.

Le 28 février, un nouveau comité sera organisé à la Préfecture de la Moselle. D'ici là, des ajustements pourraient être faits. Au delà, ce ne seront plus que de toutes petites modifications sur la carte scolaire.

Les écoles qui vont fermer

Circonscription de Boulay

Boulay, élémentaire Léon Krause

Eblange,élémentaire (fermeture des 2 classes de l’école )

Falck,maternelle Les Rainettes

Guerstling,élémentaire (fermeture de l’école)

Brettnach, maternelle Les Sôtrés

Circonscription de Château-Salins

Chambrey, élémentaire (fermeture de l’école)

Chambrey, maternelle (fermeture de l’école)

Dieuze, maternelle G.Charpentier

Loudrefing, élémentaire

Vallerange, élémentaire (fermeture de l’école)

Virming, maternelle

Circonscription de Forbach

Forbach, Wiesberg L.Houppert REP+ maternelle

Circonscription de Hombourg-Haut

Behren Les Forbach, maternelle H.Berlioz REP+

Hombourg-Haut, maternelle La Chapelle REP+

Circonscription de Metz Est

Courcelles-Chaussy, élémentaire P.Rousselot

Remilly,élémentaire E.Gandar

Circonscription de Metz Nord

Metz Bellecroix élémentaire Emilie du Châtelet

Vigy, élémentaire Paul Flickinger

Woippy, maternelle Le Train Du Roi

Circonscription de Metz Saint-Vincent

Lorry Les Metz, élémentaire Les Petits Loriots

Metz Devant les Ponts, élémentaire Château Aumiot

Circonscription de Metz Sud

Marieulles, maternelle Terre en Vigne

Metz Sablon, maternelle Le Graouilly

RPID Jury/Mécleuves élémentaire

Circonscription Montigny-Lès-Metz

Corny-Sur-Moselle maternelle

Gorze, élémentaire

Circonscription Rombas

Rombas, maternelle Ville Haute

Rombas, maternelle Chanteclair

Circonscription St-Avold Est

Farebersviller, maternelle Arc en Ciel REP

Saint-Avold, élémentaire Huchet

Saint-Avold, élémentaire Crusem

Circonscription St-Avold ouest

Créhange, maternelle Mouzaia

Folschvilller, maternelle Les P’tits Galibots

Guessling-Hemering, maternelle

L’Hopital, élémentaire J.Ley REP

Circonscription Sarrebourg Nord

Sarrebourg, élémentaire Hoff

Sarrebourg, élémentaire Pons Saravi

Hellimer, élémentaire

Sarraltroff, élémentaire

Circonscription Sarrebourg Sud

Abreschviller, élémentaire A. Chatrian

Arzviller, élémentaire du P’tit Sentier RPIC

Harreberg-Hommert, maternelle

Reding, maternelle Cité la Ruche

Saint-Louis, maternelle

Vilsberg, maternelle (fermeture de l’école)

Walscheid, maternelle Les Petits Castors

Plaine de Walsch, maternelle des Hannetons

Circonscription Sarreguemines est

Hambach, maternelle Les Chenilles

Montbronn, élémentaire

Rimling, élémentaire de la Bickenalbe RPIC

Holving/Richeling RPID élémentaire

Ormersviller élémentaire

Circonscription Sarreguemines Ouest

Kalhausen, élémentaire La Flûte Enchantée

Nousseviller-St-Nabor, maternelle Cadenbronn

Rouhling, élémentaire L. Pasteur

Sarreguemines, élémentaire Blauberg REP

Sarreguemines, élémentaire Montagne Supérieure REP

Sarreguemines, élémentaire Maud Fontenoy

Circonscription Thionville 1

Algrange, maternelle Batzenthal

Thionville, élémentaire Garche Les Vergers Du Bérel

Thionville, élémentaire Poincaré

Circonscription Florange

Amnéville, élémentaire Péguy

Amnéville, élémentaire Malancourt la Montagne J.Ferry

Amnéville, maternelle Clémenceau

Circonscription Thionville 3 Hayange

Fontoy, élémentaire Centre

Knutange, maternelle Le Parc

Circonscription Thionville 4 Uckange

Bertrange, élémentaire St-Rémy

Illange, maternelle Jean de la Fontaine

Rurange Les Thionville, maternelle Les Vers Luisants

Circonscription de Yutz

Basse Ham, élémentaire J. Monnet

Entrange, élémentaire Ste-Barbe

Gavisse, élémentaire E. Chatrian RPIC

Volmerange-les-Mines, maternelle Arc en Ciel

Yutz, élémentaire Pasteur

Yutz, maternelle Prévert

Zoufften, maternelle Maréchal Juin

Kirsch-les-Sierck / Montenach élémentaire RPID

Les écoles qui vont ouvrir

Circonscription de Boulay

Gomelange (création RPI concentré)

Circonscription Château-Salins

Benestroff, élémentaire

Vic-sur-Seille élémentaire

Circonscription de Forbach

Forbach, maternelle Bruch REP+

Etzling, primaire Loeberg

Circonscription Metz Est

Metz, élémentaire L. Pergaud

Circonscription Metz St-Vincent

Le Ban St Martin, élémentaire P. Verlaine

Metz, élémentaire 4 Bornes

Circonscription Metz Sud

Augny, élémentaire Le Pâtural

Louvigny, élémentaire des Racines et des Ailes

Pouilly Fleury, maternelle Marc Chagall

Goin ouverture élémentaire

Circonscription Montigny-Lès-Metz

Ancy-Dornot, élémentaire

Ste-Marie-Aux-Chênes, élémentaire J.Houpert

Montigny-lès-Metz, Giraud maternelle

Circonscription de Rombas

Marange-Silvange, élémentaire F. Midy

Mondelange, élémentaire M. Pagnol

Circonscription St Avold ouest

Faulquemont, élémentaire Bas Steinbesch

Circonscription Sarreguemines Est

Sarralbe, élémentaire R. Schuman

Epping, élémentaire RPID

Circonscription Sarreguemines ouest

Nousseviller-St-Nabor, élémentaire

Circonscription Thionville 1

Thionville, élémentaire Petite Saison

Terville, maternelle Moulin

Circonscription Thionville 2 Florange

Amnéville, élémentaire du Parc

Florange, élémentaire A. Chénier

Circonscription Thionville 3 Hayange

Hayange, élémentaire J. de la Fontaine

Circonscription Thionville 4 Uckange

Uckange, élémentaire Montaigne REP

Volstroff, élémentaire St-Exupéry

Circonscription de Yutz