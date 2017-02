8 classes d'écoles fermeront à la prochaine rentrée en Corrèze

La Corrèze ne perd ni ne gagne de postes d'enseignants à la prochaine rentrée. Huit classes fermeront selon la carte scolaire que la direction académique vient de présenter. Ces fermetures permettront notamment de récupérer des postes de remplaçants et des moyens pour les conventions ruralité.

Le département de la Corrèze ne perd pas de postes d'enseignants du premier degré alors qu'il perdra encore cette année des élèves à la prochaine rentrée, moins 271 selon les prévisions. Du coup il n'en gagne pas non plus. Les décisions de fermetures prennent acte surtout des baisses d'effectif mais en faisant en sorte de ne pas dépasser le seuil de 24 élèves par classe.

Les huit fermetures

C'est le cas à l'école maternelle Louis Pons de Brive, à l'école maternelle des Combes d'Egletons, à l'élémentaire d'Arnac-Pompadour, à celle d'Objat, à Lissac sur Couze en primaire, idem à Cosnac. A Bugeat une classe ferme mais c'était prévu déjà l'an dernier mais reporté pour permettre à l'enseignant de rester en place pour sa dernière année avant la retraite. Et au Chastang, la classe ferme comme prévu là aussi l'an dernier mais reportée là pour ne pas obliger les nombreux CM2 à changer d'école avant leur entrée au collège.

Deux conventions ruralité signées

Ces huit fermetures sont compensées par quelques ouvertures, notamment une classe Ulis, pour enfants handicapés, à Allassac. Mais surtout elle permet à l'inspecteur d'académie d'augmenter le nombre de professeurs remplaçants qui était trop faible. Et également de mettre les postes prévus, 1 demi à chaque fois, par les conventions ruralité sur le regroupement d'écoles. Deux sont déjà signées en Corrèze entre Sexcles et Goulles et entre Mercoeur et Camps-Saint-Mathurin. Et une doit être signée très prochainement entre Sarroux et Saint-Julien-près-Bort.