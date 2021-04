80% des élèves absents ce jeudi matin à Excideuil après l'appel à la "grève"

Les lycéens, collégiens et élus se sont rassemblés devant l'établissement ce jeudi matin.

En plus de la cinquantaine d'élèves présents devant le lycée, une vingtaine de maires et de conseillers municipaux sont venus soutenir l'action des lycéens et collégiens. Ils se mobilisent contre la baisse des dotations alloués à leur établissement, la cité scolaire Giraut-de-Borneil, pour la rentrée prochaine.

95% des lycéens, 60% chez les collégiens

Des parents d'élèves étaient également présents. En tout, ce sont 60% des collégiens et 95% des lycéens qui ont participé au mouvement aujourd'hui en ne se rendant pas en cours. Par ailleurs, des commerçants d'Excideuil ont marqué leur soutien à la cause. Des foulards rouges étaient suspendus sur leurs vitrines.