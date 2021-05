80 lycéens de Saint-Jean-du-Gard demandent l'annulation des épreuves du baccalauréat

Ils sont 80 élèves, rassemblés devant les portes du lycée professionnel Marie-Curie à Saint-Jean-du-Gard. Des élèves en hôtellerie qui réclament l'annulation des épreuves de leur baccalauréat. "Avec le contexte sanitaire, on ne peut pas du tout étudier comme on le fait habituellement, pour les épreuves pratiques en cuisine ou en service hôtelier, explique Anthony, un des élèves rassemblés. On ne se sent pas prêts du tout. On ne peut pas passer nos examens dans ces conditions."

Les élèves de Terminale du lycée Marie-Curie sont rassemblés devant leur établissement pour demander l'annulation des épreuves du baccalauréat.

Les élèves des 15 classes de Terminale du lycée demandent le remplacement des examens en présentiel par un contrôle continu. Plusieurs rassemblements et blocages sont prévus ce mercredi dans toute la France pour réclamer l'annulation des épreuves du baccalauréat.