80 enseignants ont protesté contre le "Pacte avec le diable" devant le rectorat d'Amiens

Quelques 80 professeurs ont manifesté ce mercredi après-midi devant le rectorat d'Amiens, pour dénoncer le Pacte enseignant, qui doit entrer en vigueur à la rentrée de septembre. Certains ont inscrit des slogans, sur du papier collé sur les vitres du rectorat : on pouvait notamment y lire "le pacte avec le diable" ou "non au pacte".

ⓘ Publicité

Ce plan, proposé par le ministère de l'éducation, vise à revaloriser les salaires des enseignants qui acceptent de faire des missions supplémentaires. Le gouvernement fait miroiter de 10% d'augmentation pour les salaires, pour 18H d'heures de cours en plus par an. Mais les enseignants avancent un temps de travail moyen de 43H par semaine, entre les temps de classe, de préparation, de correction et de réunion.

"Des heures supplémentaires qui vont nuire à l'apprentissage"

Ajouter des heures de cours aux professeurs, ce serait contreproductif juge David : "Un enseignant a face à lui des élèves contraints d'être présents, qui ne sont pas payés ; alors pour les intéresser, il faut être dynamique, bien préparer son cours, détaille ce professeur d'histoire-géographie dans la Somme. Mais en multipliant les heures de cours, un enseignant risque d'enchaîner les heures et cela va nuire à l'apprentissage des élèves", s'inquiète-t-il.

Le pacte, ça voudrait dire aussi remplacer au pied levé les collègues absents s'alarme Léa : "Quand on doit faire cours à des élèves qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas non plus leurs difficultés, leurs profils, là où ils se sont arrêtés dans leur programme, indique cette professeure d'un collège de l'Oise. Alors oui, il y aura un adulte devant la classe : c'est ce que veut le gouvernement, pour rassurer les parents et l'opinion publique, pour dire "Regardez, on va terminer le programme"."

"Non au Pacte avec le diable" ont inscrit les syndicats enseignants, sur un papier collé sur les vitres du rectorat d'Amiens. © Radio France - Jeanne Daucé

Une augmentation de salaire plutôt que la prime du Pacte

Corinne de son côté ne voit pas comment caser plus d'heures dans les plannings, alors qu'une étude publiée en 2023 estime qu'un enseignant travaille en moyenne 43H par semaine : "Il n'y a pas que le temps en classe, souligne cette professeure de sciences dans un collège amiénois. Il y a aussi le temps de préparation, les projets, organiser les sorties, les conseils de classe, les rencontres avec les parents, etc. Alors oser nous dire qu'on a le temps pour des heures supplémentaires, pour gagner un peu plus, c'est du mépris et un scandale pour moi".

Le Pacte va permettre de gagner en moyenne 5,5 % de plus par an selon les syndicats ; et cette prime ne compte pas pour la retraite. Tout cela est d'autant plus dur à accepter que les profs ont perdu 25 % de pouvoir d'achat en 20 ans témoigne Sylvie : "On demande l'augmentation du point d'indice de 25%, pour toute la fonction publique", qui estime que le gouvernement "déconstruit pierre par pierre le système éducatif. La première étape c'était la réforme du bac, maintenant c'est le Pacte", conclut cette enseignante dans un collège de l'Oise.

Vu le contexte économique, certains enseignants signeront ce pacte disent les syndicats. Impossible de savoir combien pour le moment en Picardie, car la campagne d'appels à candidatures n'a pas été lancée : "On comprendra si certains enseignants le signent, explique Laurent Sauveaux, co-secrétaire du syndicat SNES-FSU dans la Somme. D'autant que ces collègues, qui vont travailler plus avec le Pacte, risquent de toucher moins à la retraite, car la prime n'est pas prise en compte dans le calcul de la retraite".

Les syndicats enseignants de Picardie ont par ailleurs présenté cette journée de manifestation comme un tour de chauffe avant mardi 6 juin, et une nouvelle journée de protestation contre la réforme des retraites.