800 000 élèves de l'Académie de Lille font une nouvelle rentrée sous le signe du Covid-19

Même si elle est échelonnée en fonction des niveaux, c'est le jour J, ce jeudi 2 septembre, la rentrée des classes est arrivée. Dans l'Académie de Lille ils sont 798 969 élèves : un peu plus de 430 000 en primaire (écoles maternelles et élémentaires), près de 366 000 dans le second degré (collèges et lycées). Le tout dans 3800 établissements, encadrés par près de 59 406 enseignants.

Comme l'an dernier, cette rentrée se fait sous le signe de l'épidémie de Covid-19, avec, comme partout en France métropolitaine, un protocole de niveau 2 sur 4.

Que prévoit le protocole sanitaire ?

Ce protocole prévoit le port du masque dans l'établissement et dans la cour de récréation. S'il y a un cas avéré de Covid dans une classe de primaire, tous les élèves de cette classe rentrent chez eux pendant sept jours. Dans les collèges et les lycées, on identifie d'abord les cas contacts, et seuls ceux qui ne sont pas vaccinés quittent la classe pendant sept jours.

Osons faire une belle rentrée !

Malgré ces contraintes, le Directeur des services de l'éducation nationale (DSDEN) dans le Pas-de-Calais, Joël Surig, se dit serein : "on sent une envie des enfants, des enseignants, de retourner à l'école. Nous sommes dans une dynamique optimiste. Osons faire une belle rentrée !".

Tests salivaires dans les écoles

Dans le primaire, où la vaccination n'est pas possible car les enfants ont moins de 12 ans, les tests continuent à être proposés, pour tenter de contrôler autant que possible la circulation du virus. L'objectif de réaliser 40 000 tests salivaires par semaine dans l'Académie de Lille.

Chaque établissement du secondaire aura un centre de vaccination de référence, et sur le temps scolaire, les élèves de plus de 12 ans qui le souhaiteront et qui auront l'autorisation d'un des parents (après 16 ans, l'autorisation n'est plus nécessaire), pourront s'y rendre pour être vaccinés, encadrés par l'établissement. Dans d'autres cas c'est carrément une unité de vaccination mobile qui viendra sur place. C'est le cas dès jeudi au lycée Robespierre d'Arras.