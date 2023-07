86,3% de réussite au bac en Drôme Ardèche, avant le rattrapage

Près de 8.500 élèves de terminale passaient leur bac cette année en Drôme Ardèche. 86,3% des candidats des deux départements, toutes filières confondues, ont décroché le précieux sésame. 85% de réussite au bac dans la Drôme, 88,5% en Ardèche, avant les épreuves de rattrapage.

C'est mieux qu'au niveau national où le taux de réussite est de 84,9%.

En filière générale, la réussite après les épreuves de mars et de juin s'élève à 90.4% dans les lycées drômois et près de 93% côté Ardèche.

Et la palme revient aux 60 élèves des deux départements qui obtiennent une mention "Très Bien avec les félicitations du jury".

Un peu plus d'un millier de candidats sont soumis au rattrapage, en Drôme Ardèche. Les épreuves se tiennent sur trois jours et débutent ce mercredi.