86 % des lycées de la région Sud Paca ont abandonné le livre papier

PACA, France

A partir de ce lundi, la majorité des lycéens de seconde et de première de la région Sud Paca vont recevoir une tablette numérique. Pour ces élèves, le bon vieux livre en papier, c'est terminé. Le Conseil Régional fournit le matériel et le contenu gratuitement. Il s'agit d'une tablette de la marque Lenovo d'une valeur de 280 euros, négociée à 180 euros par la Région. Le lycéen en restera le propriétaire. Les manuels numérisés y sont installés. Les textes vont peuvent être annotés, zoomés et parfois enrichis de vidéos, de sons et d'animations.

Les lycées ont voté entre la tablette et le livre

En 2018, le Conseil Régional avait demandé au conseil d'administration de chaque établissement de choisir entre les manuels traditionnels et les livres numériques. A la rentrée scolaire, 86 % des établissement ont accepté de renoncer au papier. "On s'attendait au maximum à 65 % de lycées favorables à la tablette, dit Renaud Muselier, président LR du Conseil Régional Sud Paca. C'est une bonne nouvelle donc, car tous les quartiers n'ont pas accès au numérique. On ne peut plus former la jeunesse à l'ancienne".

Lire le Monde et l'encyclopédie Universalis

Outre la consultation des manuels, la tablette permet aussi de lire le journal le Monde avec un abonnement offert, de naviguer sur internet et d'accéder à l'encyclopédie Universalis. Les élèves n'auront plus à se déplacer avec leurs livres dans le sac. Cette tablette pèse moins de 700 grammes contre 3,5 kilos de manuels.