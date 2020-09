87 étudiants de l’Insa Toulouse testés positifs au coronavirus

On redoutait la rentrée universitaire, la circulation du coronavirus chez les jeunes et les étudiants se confirme. L’Institut national des sciences appliquées (Insa) de Toulouse révèle que 87 étudiants de l’école d’ingénieur sont positifs au Covid-19.

« Les retours de tests de ce week-end montrent une situation qui se dégrade » indique le directeur de l’école Bertrand Raquet sur l’ Hebdo Insa, le site internet interne de l’école.

"Des comportements irresponsables"

Le directeur de l’Insa pointe du doigt le comportement de certains étudiants dans ces contaminations qui se sont produites à l’extérieur de l’établissement.

« Ces étudiants sont en isolement, comme ceux symptomatiques ou cas contacts à risque. Force est de constater que les causes de contaminations se concentrent autour de comportements irresponsables, pour beaucoup dans des bars du centre-ville, sans respect des gestes barrières ».

Côté personnels, « la situation reste rassurante, avec principalement quelques collègues déclarés cas contacts à risque, hors environnement professionnel. » ajoute le communiqué de l’Insa.

Les soirées d'intégration interdites

Sur le campus de l’école à Rangueil qui compte environ 3200 élèves, un protocole sanitaire a été mis en place. Le masque est obligatoire, les élèves nettoient leur poste de travail et tout est fait pour éviter le brassage. Seuls les élèves de 1ere année sont présents sur le campus, les élèves de 2eme, 3eme et 4eme année alternent les cours en classe et à distance. Les étudiants de 5eme année ne sont pas présents sur le campus, précise le service communication de l'Insa.

La direction de l’école a décidé d’interdire les soirées d’intégration sur le campus. Des parcours d’intégration qui donnent souvent lieu à tous les débordements chez les étudiants.

Ce mardi, une réunion est programmée entre l’Insa et l’Agence Régionale de Santé pour préciser le protocole à adopter pour rétablir la sécurité sanitaire sur le campus.