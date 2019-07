Baccalauréat : 88,7% de réussite après le rattrapage en Normandie, Caen fait mieux que Rouen

On connait désormais les résultats du baccalauréat en Normandie à l'issue des épreuves du second tour. Il est de 87,7% tous bacs confondus. C'est 0,2% de moins comparé à l'an passé. Les élèves de l'académie de Caen font mieux que ceux issues de l'académie de Rouen. C'était déjà le cas en 2018.

Normandie, France

Vous étiez 5334 candidats à vous présenter au second groupe d'épreuves cette année dont 2173 dans l'académie de Caen et 3161 dans celle de Rouen, d'après les chiffres fournis par le Rectorat. Et tous bacs confondus, le taux de réussite est au final de 88,7% dans l'académie de Caen contre 87% dans l'académie de Rouen.

Selon les filières, le taux de réussite au baccalauréat général atteint 90,6%. Celui du bac technologique est de 86,3% quand celui du baccalauréat professionnel est de 83,1%. Au total, 35 502 candidats ont passé l'épreuve cette année (14 832 à Caen contre 20 670 à Rouen).

La Manche obtient les meilleurs résultats

Département par département, la Manche arrive en tête (90%), devant l'Orne (88,3%), le Calvados (88%), la Seine-Maritime (87,9%) alors que l'Eure ferme la marche (85%). Il ne nous reste plus qu'à souhaiter de bonnes vacances à l'ensemble des candidats !