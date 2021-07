9 candidats sur 10 reçus dès le premier tour au baccalauréat en Normandie

Beaucoup d'enfants et de parents ont eu le sourire à l'annonce des résultats du baccalauréat en Normandie. Et pour cause puisque d'après les chiffres communiqués par le Rectorat, 90,5% des candidats ont obtenu le diplôme dès la première session. Le taux atteint même 94,5% pour le baccalauréat général. Il est moindre pour les baccalauréats technologique (87,4%) et professionnel (85,1%).

La joie, elle, reste la même à l'annonce des résultats année après année, comme en témoignent Cécile, Sacha et Louna devant les affiches des résultats au lycée Allende à Hérouville Saint-Clair : "On a bien bossé toute l'année, ça a payé et ça fait plaisir ! Des larmes parce que c'est beaucoup de travail. Depuis le temps qu'on nous bassine avec çà... On prend un coup de vieux !" Et même s'il n'y a quasiment pas eu d'épreuves, ces lycéennes ont le sentiment - et on les comprend - d'avoir mérité ce résultat.

Où se trouvent les meilleurs élèves ? Dans la Manche !

Géographiquement, on note quelques disparités : ainsi le taux de réussite, toutes filières confondues n'est "que" de 88,4% dans l'Eure quand il culmine à 93,8% dans la Manche. Entre les deux, la Seine-Maritime (89,9%) arrive en quatrième position en Normandie derrière l'Orne (90,9%) quand le Calvados (91,1%) arrive en deuxième position.

Au total, 34 374 élèves de terminale passaient le bac cette année, une session qui étaient la première du nouveau baccalauréat général et technologique. Surtout, elle a été marquée par un renfort du contrôle continu en raison du Covid. Seules les épreuves de philosophie et le grand oral (nouveauté cette année) se sont déroulées en présentiel.

Enfin, que celles et ceux qui sont au second tour gardent espoir : l'an passé, le taux de réussite avait dépassé les 96% à l'issue second tour en France.