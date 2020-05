"9 écoles sur 10 vont rouvrir dans l'académie de Versailles", assure la rectrice

Plus qu'un week-end de confinement pour les petits écoliers Franciliens. Le 11 mai, ils retrouveront progressivement le chemin de la classe. Dans l'académie de Versailles, la plus importante d'Ile-de-France, qui regroupe l'Essonne, les Hauts de Seine, les Yvelines et le Val d'Oise, plus de 90 % des écoles vont rouvrir, soit 9 écoles sur 10, assure sur France Bleu Paris la rectrice de l'académie Charline Avenel. On ne sait pas encore, en revanche, combien d'enfants seront accueillis.

"Dans le bas des Hauts-de-Seine, 70 % des familles veulent reprendre"

"Il y a une véritable appétence au retour à l'école, variable selon les territoires", dit-elle. "Dans le bas des Hauts de Seine, à Clamart, à Issy-les-Moulineaux, 70 % des familles veulent reprendre, pour Poissy c'est entre 40 % et 50 %".

Moins d'un enfant sur 10 considéré comme "décrocheur"

Une des préoccupations de l'académie : les élèves "décrocheurs". Selon les statistiques de l'Education nationale, 5 à 8 % des élèves n'ont plus du tout donné de nouvelles à leurs professeurs depuis le début du confinement. Dans l'académie de Versailles, ces enfants fragiles représentent "entre 3 et 5 % de la population scolaire", assure Charline Avenel. Soit moins d'un enfant sur 10.

"On accueille prioritairement les enfants de soignants, de personnels dédiés à la reprise et les enfants fragiles", explique-t-elle.

Protocole sanitaire strict

Comme partout en Ile-de-France, un protocole sanitaire strict est appliqué et mis en place dans chaque école en vue de la réouverture : des bureaux espacés d'un mètre, des sanitaires condamnés, un marquage au sol, les récréation en petits groupes, les jeux de ballons interdits : "L'école qu'il vont retrouver ne ressemblera pas à celle qu'ils ont laissé ça c'est sûr", affirme Charline Avenel. "Mais les élèves devraient pouvoir retourner dans leur classe, celle qu'ils connaissent, avec évidemment des aménagements, une configuration très différente".

Pour les gestes barrière, nous comptons sur la taille des groupes : de 5 à 10 enfants pr les maternelles de 10 à 15 pour les plus grands

Des enseignants "bien présents"

Ce retour en classe inquiète les enseignants : la FSU et le SNUIPP 75, syndicats d'enseignants à Paris ont déposé un préavis de grève pour lundi 11 mai, qui doit courir jusqu'aux vacances scolaires d'été, par précaution pour les instituteurs.

La rectrice de l'Académie de Versaille assure que les enseignants sont "bien présents" pour la réouverture. "Sur 15 enseignants à Issy-les-Moulineaux, 13 sont au rendez-vous de cette reprise", dit-elle. "Et selon un sondage de l'académie, sur 3 700 enseignants qui ont accueilli des enfants de soignants, 67 % d'entre eux avaient des appréhensions au moment de leur volontariat, 92 % disent aujourd'hui que ça s'est bien voire très bien passé".