90 enfants ukrainiens scolarisés dans les écoles de Champagne-Ardenne, depuis le début de la guerre

90 enfants ukrainiens ont été scolarisés dans l'académie de Reims depuis le début de la guerre. À Balan, dans les Ardennes, une école accueille deux jeunes cousins de 8 et 11 ans, et l'équipe fait tout pour faciliter leur vie et leur intégration.

En Ukraine, plus d'un enfant sur deux a été déplacé depuis le début de la guerre, selon l'Unicef. Beaucoup ont trouvé refuge dans des pays voisins de l'Ukraine, comme la Pologne, mais de nombreux pays européens, dont la France accueillent également des exilés. En Champagne-Ardenne, environ 90 enfants ont déjà été scolarisés dans l'académie de Reims (Marne, Ardennes, Aube et Haute-Marne). Dans les prochaines semaines, 130 autres élèves doivent arriver un peu partout dans ces quatre départements.

À Balan, dans les Ardennes, deux jeunes cousins, Gleb et Marc, 8 et 11 ans, sont scolarisés depuis deux semaines. Les deux garçons, originaires de Lviv ont déjà appris quelques mots de Français : "bonjour, ça va, à demain, à tout à l'heure !" Mais en quelques jours, ce sont surtout des copains qu'ils se sont faits. Gleb est très fier de citer les noms de ses premiers amis ardennais : "Shannah, Arsène, Tristan, Gabin..."

Des tablettes numériques pour se faire comprendre

Derrière leur sourire et leur espièglerie pourtant, Gleb et Marc ont une histoire très difficile. Presque tous leurs proches sont restés en Ukraine et les hommes de leurs familles sont partis se battre. Marc vient de perdre son beau-père qui a été tué au combat, son grand frère de 20 ans, a été blessé au front. Alors en France, les enseignants font tout leur possible pour faciliter leur vie et leur intégration. Sandrine Buquet, la maîtresse de Gleb : "on a installé l'alphabet ukrainien sur une tablette, car on a très vite compris que la communication allait être un peu difficile !" Outre la tablette numérique, des imagiers et de la documentation expliquant la langue ukrainienne ou encore le système scolaire ukrainien sont à la disposition des professeurs.

"Les autres le comprennent bien"

Malgré tout, Cindy Andry avait un peu d'appréhension avant d'accueillir Marc, 11 ans dans sa classe de CM1/CM2 : "on a eu beaucoup d'interrogations ! Comment gérer ? Comment l'aider ? Ce n'est pas évident au quotidien, mais je pensais que ça allait être plus difficile encore ! Il s'est très bien intégré, les autres élèves l'ont vraiment 'baigné' dans la classe. Et le fait qu'il vienne d'un pays en guerre, comme les camarades n'en parlent pas, on n'y pense pas vraiment."

Des fois il essaie de m'expliquer quelque chose, et on n'y arrive pas. Alors au bout d'un moment il abandonne et il prend la tablette et utilise le traducteur. Au tout début, il allait en récréation avec la tablette pour se faire comprendre. Mais maintenant il joue au basket, au foot, les gestes, certains mots sont acquis, et les autres le comprennent bien ! - Cindy Andry, enseignante

Mais il n'y a pas que l'école dans la vie. Gleb et Marc sont hébergés avec leur grand-mère par une lointaine cousine à eux, Colette : "je fais tout ce que je peux ! On va essayer de les emmener à Disneyland, à Centerparc, à Walibi... et à Paris bien sûr ! Je veux qu'ils voient la tour Eiffel ! Ils seront tellement fiers de montrer les photos quand ils rentreront en Ukraine ! Je fais tout ce que je peux pour qu'ils oublient."

Et pour que ces enfants déplacés gardent un lien avec leur langue et leur pays, le gouvernement ukrainien a mis en place des cours et des classes virtuelles, accessibles sur internet.