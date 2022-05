900 collégiens sensibilisés à la sécheresse et aux risques d'incendie dans les Alpes-Maritimes

"C'était quoi votre plus gros feu ?"..."est-ce qu'on va en prison si on jette un mégot qui provoque un incendie?" " "Comment les chênes et les figuiers résistent aux fortes chaleurs ?" "qu'est ce que je dois faire si un feu se déclare chez moi?" Les questions fusent pour les 900 élèves de 17 collèges azuréens qui se succèdent dans 6 ateliers découvertes organisés d'ici fin juin dans les parcs naturels du département à Vaugrenier et la Grande Corniche.

Ils sont sensibilisés aux risques d'incendie, aux bons réflexes et aux gestes à adopter en cas de feux dans sa maison, son appartement comme par exemple en fermant les portes. Mais aussi à partir de quand faut-il rester ou sortir et s'enfuir? D'autres ateliers se penchent sur les problèmes de réchauffement du climat et sur la sécheresse.

Chaque atelier dure 45 minutes, les élèves passent la journée dans les parcs d'un atelier à l'autre.

Les intervenants sont Force 06, les soldats du feu du SDIS 06, les associations Planète Science Méditerranée , des sylviculteurs, des gardes nature et des animateurs de la Ligue de Protection des Oiseaux.