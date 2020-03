900 jeunes de l'université Picardie Jules Verne sont confinés dans leur logement étudiant

La crise du coronavirus impose depuis deux semaines le confinement en France. Les universités sont fermées depuis le 16 mars et selon le Crous Amiens-Picardie, 900 jeunes sont confinés dans leur logement étudiant. Plusieurs services sont mis en place pour faciliter leur quotidien.

"Un peu plus de 900 étudiants sont encore présents en résidences universitaires dans toute l‘académie d'Amiens d’après un recensement basé sur les déclarations des étudiants", indique un communiqué du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires Amiens-Picardie.

Distributions alimentaires

Plusieurs services sont maintenus ou adaptés pour faciliter le quotidien de ces étudiants à Amiens et ailleurs en Picardie. Ainsi, suite à l’obligation de fermeture des restaurants universitaires et des cafétérias, le Crous a déjà procédé à des dons de denrées périssables auprès de résidents à Beauvais et d’étudiants d’Unilasalle Beauvais demeurés sur le campus de l’école.

La prochaine distribution dédiée aux étudiants résidents aura lieu ce mardi 31 mars matin au campus sud d’Amiens Sud, devant la résidence du Bailly à partir de 11 heures.

Des dons collectés par le Crous Amiens Picardie - Crous Amiens Picardie

Par ailleurs "les personnels de service continuent d’assurer le nettoyage de la résidence" indique également le Crous. Les secrétariats sont encore joignables par mail et par téléphone. 47 personnes travaillent encore dans ces structures.

Les assistantes sociales du Crous consultent toujours mais par téléphone. Elles peuvent aider les étudiants en difficulté notamment financières. Des dispositifs d’urgence, tel que des cartes alimentaires prépayées, viennent d’être mis en place, en complément des aides financières habituelles. 161 entretiens ont été réalisés depuis le début du confinement. Les rendez-vous sont à prendre sur crous-amiens.fr

Une cellule d’écoute psychologique

Les psychologues de la cellule d’écoute de l’association Apsytude proposent des entretiens gratuits par vidéo-consultation. Vous pouvez prendre rendez-vous en écrivant à l'adresse suivante : rdv.apsytude@gmail.com où en appelant le 06 27 86 91 83.

Le service des bourses poursuit également son activité en télétravail. Le paiement est donc assuré normalement. La bourse d’avril a été mise en paiement le 26 mars dernier et sera sur les comptes de plus de 17.000 étudiants "dans un délai de sept jours maximum", assure le Crous Amiens-Picardie.

Enfin le crous tente de maintenir une offre culturelle à distance. L’atelier arts plastiques est passé en mode virtuel. Il est proposé tous les jours à 14 heures en live sur la page Facebook du Crous. De même, des séances de sophrologie sont organisées en visio-conférence, remplaçant ainsi les séances organisées tous les mercredis à la Bibliothèque Universitaire du pôle cathédrale à Amiens.