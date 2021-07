94,7% de réussite au bac, les lycéens bretons au-dessus de la moyenne dans toutes les filières

Après les épreuves écrites, près de 95% des lycéens bretons ont obtenu leur bac. C'est plus de 4 points de plus que la moyenne nationale. Un peu plus de 1 000 lycéens vont passer par l'oral pour tenter de décrocher le sésame.