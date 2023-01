94 familles sans cantine ni garderie à Châtillon-Saint-Jean

À partir de lundi prochain, plus de garderie, plus de cantine : les 94 familles des écoles de Châtillon-Saint-Jean (Drôme) se retrouvent sans solution pour le temps périscolaire. Cela fait suite au dépôt de bilan de l'association Kaliwali, le 22 décembre. C'est elle qui gérait cantine et garderie, mais elle avait 30 000 euros de dettes.

"Je ne comprends pas comment on peut en arriver là", témoigne Joffrey, parent d'élève de maternelle, à la sortie de l'école ce mardi 3 janvier. Sa fille est en moyenne section, elle ne pourra plus aller à la garderie à partir de lundi prochain. En ce qui concerne la cantine, la solution provisoire, déjà en place car l'association Kaliwali ne peut plus payer le traiteur, n'est pas satisfaisante. "C'est un picnic tiré du sac, sous la surveillance de parents d'élèves volontaires, qui se prendra dans la salle des fêtes. On ne sait même pas si c'est chauffé", s'exclame Joffrey, agacé.

Cela fait trente ans que le temps périscolaire est géré par l'association Kaliwali, à Châtillon-Saint-Jean. Ça fonctionnait, grâce à une grosse subvention de la mairie, 50 000 euros par an. Mais en 2019, l'association a du faire face aux dégâts de la grêle sur son local, puis avec le Covid elle n'avait plus de rentrées d'argent pendant les vacances scolaires, le centre aéré étant fermé. Durant ces années, la présidente de l'association, Elodie Puget, a du faire face, seule, sans autre bénévoles. Malgré des appels à l'aide, elle n'a pas eu de soutien.

Selon la mairie, des erreurs de gestion ont alors plombé l'association, déjà en difficulté. Selon Élodie Puget, la municipalité était au courant de cette mauvaise santé financière et aurait pu anticiper. Mais elle avait promis d'aller jusqu'à la fin de l'année scolaire, jusqu'à ce que la mairie et la communauté de communes reprennent le flambeau en ce qui concerne la cantine et la garderie. Depuis plusieurs mois, association et mairie sont en conflit, et devant l'ampleur des dettes, pour ne pas engager sa responsabilité pénale dit-elle, la présidente a donc décidé de déposer le bilan, le 22 décembre. Cinq personnes vont perdre leur emploi.

Aujourd'hui, la mairie cherche des solutions, mais fait face à des blocages juridiques, financiers, de personnels, si bien qu'il est impossible de trouver à la fois des prestataires de repas et des personnels à très court terme. "C'est notre priorité depuis le 22 décembre, mais ça prend du temps", regrette Elfi Seyvet, première adjointe aux affaires scolaires. Elle pointe du doigt le manque d'engagement de bénévoles dans l'association, les manquements au niveau de la gestion. Élodie Puget, elle, est épuisée, "triste pour les familles qui vont devoir subir tout ça". La cantine du village servait 100 repas par jour.