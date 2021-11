A 40 ans, Intechmer s'offre un bon lifting à Cherbourg-en-Cotentin

Le nouveau visage d'Intechmer se prépare. L'institut des métiers de la mer qui existe depuis 1981, forme 130 étudiants par an. Il est aujourd'hui installé dans un bâtiment vétuste, mal isolé, et peu fonctionnel basé sur le site de Collignon, face à la mer, à Cherbourg-en-Cotentin.

Un grand chantier de rénovation va commencer. L'architecte a été choisi. Le budget de la rénovation d'un total de 11 millions d'euros va être financé par l'Agglomération du Cotentin (5,4 millions) , le Département ( 1,9 ) et la Région (1,8).

Les travaux devraient commencer en 2023. Les nouveaux locaux permettront d'ouvrir les formations à plus d'étudiants alors que sur Parcourssup, il y a aujourd'hui 700 demandes pour 40 à 50 places

La surface va quasiment doubler, de 2000 mètres carrés à 4000.

A quoi va ressembler le futur site d'Intechmer ?

Le maitre mot c'est de rendre la vie des étudiants plus confortable et de rendre le site plus fonctionnel. Aujourd'hui les élèves comme les professeurs sont à l'étroit dans des salles mal conçues, mal isolées, où l'eau rentre régulièrement. Tout le côté enseignement va être transféré dans un nouveau bâtiment, juste à côté, qui sera de forme rectangulaire, plus long qu'un terrain de foot, à l'ossature bois. Il permettra de faire passer la jauge des classes de 18 à 25 élèves.

Le bâtiment existant ne va pas être détruit pour autant. Il servira pour les ateliers techniques, les aquariums. Mais il va quand même faire l'objet d'un gros chantier : il sera désossé pour mieux l'isoler, supprimer des verrières trop nombreuses. Un chantier qui se veut vertueux sur l'aspect environnemental ; l'idée de l'architecte est de réutiliser au maximum les matériaux issus de la déconstruction, sur place ou sur d'autres chantier qui en auraient besoin.

Première pierre à l'été 2023

Les travaux devraient commencer au 1er trimestre 2023. Les cours pourront se poursuivre sur le site pendant le chantier : ils se feront dans le bâtiment existant, le temps de la construction du nouveau bâtiment. Les cours seront ensuite transférés dans le bâtiment neuf.

A SAVOIR : pour célébrer ses 40 ans, le Cnam Intechmer propose des portes ouvertes samedi 20 novembre, de 10 heures à 17 heures.