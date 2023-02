À 5 ans, des élèves de maternelle apprennent le consentement à Mont-de-Marsan

"Je n'ai pas le droit de lui toucher les fesses", explique Romane jeudi 2 février. Âgée de 5 ans, l'élève apprend à dire non et à comprendre les limites du corps de l'autre. Entre la récréation et les activités, la maîtresse, Louisa Guarino enseigne à ses 28 visages, à l'aide d'une comptine, cette forme de consentement. Une pédagogie intégrée aux programmes de chaque classe, à chaque niveau de l'école privée Jean Cassaigne à Mont-de-Marsan, et depuis des années.

ⓘ Publicité

loading

"Non, c'est non!"

Les 28 visages s'illuminent dès les premières notes de la comptine. Les élèves de moyenne et grande section récitent et montrent chaque partie du corps tous, en blouse bleue, réunis autour de la maîtresse. "On ne touche pas les cheveux d'Auguste sans sa permission", insiste l'institutrice.

loading

Les séquences sur le consentement, le respect du corps de l'autre s'intègrent au programme, à chaque fois que Louisa Guarino estime que c'est nécessaire. "C'est une règle de vie en société, comme les autres. Il faut l'intégrer dès le plus jeune âge, même avant l'école maternelle", estime la maîtresse suppléante.

Le dernier baromètre sur le sexisme publié lundi 23 janvier par la Haute autorité de l'égalité révèle que plus d'une Française sur trois a déjà vécu un rapport sexuel non-consenti, parce que son partenaire a insisté. L'instance indépendante, qui conseille le gouvernement, recommande une meilleure application de la loi sur l'éducation sexuelle et affective.