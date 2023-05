A 8 ans, ce Manceau est champion de France d'échecs

Le champion de France d'échecs "petits poussins" est un Manceau ! Harry Weber, un jeune licencié de l’Échiquier club du Mans, a remporté le championnat de France dans la catégorie des 8 ans et moins. Le tournoi s'est déroulé fin avril à Agen. Il a disputé 9 parties et n'en a perdu aucune, de quoi faire la fierté de son club, l'ECLM, qui l'a accueilli en champion, lorsqu'il a ramené la coupe à la maison.

ⓘ Publicité

Un implacable petit champion

Sous ses airs d'ange, il est impitoyable. Lors de sa partie avec son rival, il n'hésite pas à sortir des tactiques de champions pour l'emporter : "Il a fini par faire une erreur et après j'ai fait un sacrifice de dame du gambit morra. Je joue le gambit morra, le gambit écossais, la scandinave. Je suis plutôt du genre attaque. Du coup, après, mes adversaires n'arrivent plus à défendre et du coup, je gagne."

Pourtant, la passion des échecs était loin d'être une évidence. Il a été initié à l'école et son père s'y est alors mis pour jouer avec lui, mais ce n'était pas une tradition familiale. Désormais, le fils et le père sont à égalité, mais Harry souligne : "il fait des erreurs, quand il ne regarde pas ce que je fais." Sa pièce préférée ? Le cavalier, qui lui permet de surprendre et piéger son adversaire.

Des jeunes réunis autour de leur passion

Mais Harry est loin d'être le seul passionné d'échec. Ses camarades le sont tout autant et pour plein de raisons, Zachary, 12 ans : "Moi, j'aime bien pouvoir calculer, faire des plans tactiques, réussir à essayer de piéger mon adversaire, se donner à fond." Comme n'importe quel autre sport ? Oui, il confirme : "En fait, c'est considéré un peu comme un sport, mais un sport cérébral".

Harry est également passionné de basket, de football et de handball. Ce qui n'étonne pas son coach Emmanuel Beaufils, qui retrouve dans ces sports les valeurs des échecs : "Les valeurs, c'est la combativité, le respect de l'autre, savoir jouer en équipe, de savoir accepter la défaite, de savoir avoir un plan d'entraînement. Autant de qualités et de valeurs qui seront très utiles pour l'épanouissement et la vie de ces jeunes."

Accueilli par ses camarades en champion © Radio France - Milena Aellig

Un club intergénérationnel

La combativité, le beau jeu et la diversité, ce sont aussi les valeurs du club manceau, l'ECLM, qui a toujours prêté une attention particulière à l'accueil des enfants qui représentent près de la moitié de leurs effectifs. Ils sont accueillis dès 5 ans. Ainsi, toutes les générations peuvent jouer ensemble. Harry peut même y retrouver Roger, l'ATSEM qui l'a initié aux échecs lorsqu'il était en maternelle.

Une pratique que les jeunes aiment beaucoup : "C'est tout nouveau pour eux, surtout les moyennes sections. Ils sont intrigués déjà par le nombre de pièces différentes et ils veulent toujours en savoir un peu plus... et on joue ! Alors effectivement, les premières séances, c'est compliqué parce qu'on joue qu'avec une pièce. Donc on apprend le pion, le roi, la tour. Et au fur et à mesure que ça avance dans l'année scolaire, ils voient l'échiquier se compléter."

Un début en douceur, mais parfois les petits bambins deviennent des petits génies, comme Harry. Et alors, il devient difficile de continuer à les affronter, même lorsqu'on est bon joueur : "vous leur apprenez à jouer aux échecs et après ils vous mettent la pâtée !"