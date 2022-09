À 97 ans, Ginette Kolinka, rescapée d'Auschwitz, forme les futurs passeurs de mémoire en Touraine

Au lycée agricole de Fondettes, 200 élèves de première et terminale ont pu recevoir le témoignage exceptionnel et important de Ginette Kolinka, survivante des camps d'Auschwitz-Birkenau. Elle arpente les établissements scolaires de France pour transmettre son récit aux futurs passeurs de mémoire.

Ginette Kolinka arrive seule, depuis Paris où elle a pris le métro puis le train, pour continuer de témoigner. Cette fois, c'est au lycée agricole de Fondettes que son voyage l'emmène. À 97 ans, elle voyage avec sa petite valise, pleine de photos, de portraits, chargée d'Histoire. À peine entrée, dans l'amphithéâtre du lycée, où 200 élèves de première et de terminale l'attendent, le brouhaha laisse place au silence.

Le poids de l'Histoire

Avec une énergie débordante, cette nonagénaire dynamique et très rieuse, Ginette s'installe et démarre instantanément : elle sort des portraits photo de l'époque d'avant-guerre, ceux de son neveu, son frère et elle-même et interpelle aussitôt un jeune homme "vous là, avec le pull, est-ce qu'ils sont normaux ? Est-ce des extraterrestres ? Des humains ?", le lycéen répond instantanément "oui, je vois des êtres humains normaux". Ginette enchaîne, "moi aussi, je pense que nous sommes normaux, mais un monsieur qui s'appelait Hitler ne nous trouvait pas normaux. Parce que nous étions juifs". Le récit s'installe.

Ne jamais oublier

Ginette Kolinka raconte son histoire, mais aussi quelque part celle de six millions de juifs pendant la Shoah. Elle ferme les yeux et raconte, avec précision, en nous prenant par la main. Impossible de ne pas être transporté.

À 19 ans, elle est déportée avec son père, son petit frère et son neveu, qu'elle ne reverra jamais. Ils seront tous gazés à leur arrivée. Elle raconte cela dans l'humilité la plus totale, c'est la continuité de son récit. Dans l'amphithéâtre, le silence est pesant, remplacé par des bruits de paquets de mouchoirs, de jeunes qui se mouchent, de reniflements, de quelques pleurs.

Ginette Kolinka a été déportée le 13 avril 1944 avec son père, son petit-frère et son neveu. © Radio France - Adel Beloumri

L'humiliation racontée

Ginette raconte tout. Toujours en fermant les yeux. L'humiliation, le processus de déshumanisation. Le pire ? Lorsqu'elle arrive dans les baraques à Birkenau, "on doit se déshabiller, Schnell! Schnell! ça veut dire qu'il faut faire vite, nous disent les Nazis. Ce moment-là est le pire, rester nues, devant des femmes. Ensuite, on prend mon bras brutalement, pour y inscrire un numéro". Ginette retrousse alors sa manche gauche et dévoile le matricule. 78599. C'est gravé dans sa chair.

Alors que le récit touche à sa fin, après plus d'une heure et demie d'écoute attentive, on aperçoit de nouveau son doux regard, plein d'humanité, "je suis dans mes souvenirs, je les vois, je les ressens, mais l'important, c'est que vous deveniez des bons passeurs de mémoire. Merci". C'est elle qu'il faut remercier. Les lycéens s'y empressent, certains pour dédicacer son livre "on l'étudie pour le bac de Français", tandis que d'autres sont toujours trop émues pour bouger.

Ginette témoignera partout, après des années murée dans le silence

Clothilde, 16 ans, sèche ses larmes, la voix tremblante "j'avais déjà vu un ancien camp de concentration, mais je trouve ça très émouvant quand c'est une dame qui a survécu qui raconte. On va tout faire pour transmettre son histoire, il ne faut jamais que ça se reproduise". A côté, Marie-Clémence, dans la même classe, enchaîne pleine d'entrain, "malgré le fait que nous n'ayons pas vécu cette période, on y était, vu comment elle raconte, on voit que c'est marqué dans sa mémoire. C'est super qu'elle ait pu venir nous parler de son histoire".

Des lycéens lui demandent une dédicace sur son livre, qu'ils étudiant pour le bac de Français. Elle a un mot personnalisé pour chacun, leur demandant de transmettre son histoire à leur tour. © Radio France - Adel Beloumri

Aujourd'hui, elle se déplace autant qu'elle peut pour témoigner. Pourtant, pendant cinquante ans, Ginette est restée silencieuse. Mais, dans les années 2000, l’Union des Déportés d’Auschwitz lui demande de faire un remplacement et d'accompagner un groupe scolaire à Birkenau "maintenant, je ne m'arrête plus de parler. Merci au hasard" en rigole la géniale Ginette.

Tant qu'elle sera en vie, elle continuera de témoigner, c'est sa promesse. À 97 ans, là voilà déjà repartie, avec sa petite valise, toute seule, direction Paris. Après les Vosges, après la Touraine, Ginette continue d'arpenter les établissements scolaires de France, "tous les jours, sauf les week-ends".