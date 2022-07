À Ailly-sur-Somme, des collégiens enregistrent un clip musical pour l'Ukraine

La guerre en Ukraine nous inquiète tous, y compris les plus jeunes, enfants et adolescents. A Ailly-sur-Somme, les élèves du collège du Val de Somme ont même enregistré une chanson pour soutenir le peuple ukrainien, "Ukraine on t'aime". Le clip vidéo de la chanson a fait le buzz sur Youtube avec plus de 7.500 vues ce mardi 5 juillet.

C'est le professeur de musique du collège, Alain Le Tribroche, qui a composé la chanson et en a écrit les paroles. "En février dernier, j'ai vu un reportage sur la guerre en Ukraine", se souvient-il. "J'ai vu les images d'un adolescent de 14 ans qui traversait la rue à Kiev pour apporter à manger à ses grands-parents et qui a été tué par une balle perdue. Je me suis dit que c'était épouvantable, que ce jeune garçon était mort pour rien ... Ca m'a donné envie d'écrire cette chanson. L'air m'est venu assez rapidement, puis les paroles."

Des collégiens très préoccupés par la guerre en Ukraine

Le professeur propose ensuite aux collégiens qui font partie de la chorale qu'il dirige d'interpréter la chanson. "On a tout de suite dit oui", raconte les jeunes, car la guerre en Ukraine les préoccupe beaucoup. "A la télévision, ils en parlent souvent aux infos ... J'ai vu qu'il y avait eu beaucoup d'explosions, notamment dans des écoles", explique l'un d'eux tandis qu'une autre ajoute : "J'ai peur que la guerre arrive chez nous, que nous aussi on soit touchés."

"On est surtout surpris, on ne pensait pas du tout que ça allait faire autant de vues ..."

Alain Le Tribroche fait ensuite appel au producteur de musique actuelle Kuzcko qui enregistre la chorale, fait les arrangements électroniques de la chanson et réalise le clip. Aujourd'hui, la vidéo est très populaire sur Youtube, avec plus de 7.500 vues, pour le plus grand plaisir des collégiens. "Mes parents ont trouvé ça super !", s'enthousiasme l'un des jeunes tandis qu'un autre confie : "On est surtout surpris, on ne pensait pas du tout que ça allait faire autant de vues ..." Et l'une des adolescentes conclut : "Je suis contente parce que ça montre que notre collège envoie du lourd, qu'il fait des choses vraiment bien !"