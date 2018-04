EN IMAGES - À Allonville, coup d'envoi des cérémonies en hommage aux soldats australiens

Par Clémence Gourdon Negrini, France Bleu Picardie

Les cérémonies de l'Anzac Day auront lieu dans moins de dix jours mais ce week end on rendait déjà hommage aux australiens à Allonville, au nord d'Amiens. Quelques 300 personnes étaient réunies. Une commémoration du centenaire pour le devoir de mémoire et la transmission aux plus jeunes.