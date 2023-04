A Amboise, des parents d'élèves du lycée Vinci menacent d'attaquer l'Etat en justice

A Amboise, les parents d'élèves du lycée Vinci franchissent un cap. Les deux classes de seconde de leurs enfants n'ont toujours pas de professeur de français. L'enseignant remplaçant qu'on leur avait promis la semaine dernière ne viendra finalement pas. Résultat, cela fait maintenant plus de trois mois que ces élèves n'ont pas eu cours de français.

Vers une procédure judiciaire

Après avoir écrit au rectorat, organisé une manifestation devant l'établissement , certains parents menacent donc maintenant d'attaquer l'Etat en justice. Sébastien Boishult est l'un d'entre eux. C'est le père d'une élève de seconde. Il est lui-même professeur dans ce lycée, mais s'exprime ici comme parent d'élève. Lui vit une nouvelle désillusion.

"La patience des parents est largement éprouvée"

"C'est même plus grave que ça. Il ne viendra pas, on ne l'attend plus. Bien sûr le rectorat est à nouveau en quête d'un remplaçant. Mais on atteint les trois mois et demi. Donc la patience des parents, la tolérance possible dans ce genre de situation, est largement éprouvée" déplore-t-il. "On ne peut plus considérer que si un acteur de l'Education Nationale avait la capacité de résoudre le problème, il ne l'a pas fait. Ça sous-entend qu'ici on a vraiment l'impression que personne n'a les moyens de déverrouiller cette situation, quelle que soit sa bonne volonté. Donc là, bon nombre de parents sont partisans de prendre cette nouvelle orientation qui consiste à entamer une procédure judiciaire".

La procédure c'est donc que chaque parent concerné saisisse individuellement le tribunal administratif pour obtenir de l'Education nationale un dédommagement financier pour les heures de cours non assurées. Cet argent pourrait par la suite permettre aux élèves de se payer des cours particuliers pour rattraper les heures perdues.

La procédure pourrait mettre un an à aboutir, mais avant cela il y a aura une demande de jugement en référé, jugement qui sera donc immédiat.