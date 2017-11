VIDEO - A Amiens, le collège Auguste Janvier est fortement mobilisé pour lutter contre le harcèlement à l'école

Le harcèlement à l'école est une préoccupation de tous les jours au collège Auguste Janvier d'Amiens et pas seulement le 9 novembre lors de la journée nationale. Depuis plusieurs années, les 449 élèves et l'équipe éducative multiplient les actions au sein de l'établissement pour libérer la parole.

Un groupe d'élèves est très impliqué dans les actions contre le harcèlement à l'école menées au collège depuis déjà de nombreuses années. Enfants et équipe éducative abordent le sujet avec une autre approche.

Un concours d'affiche a été organisé dans le collège et cette affiche a remporté le premier prix © Radio France - Anne Tréguer

Un autre regard sur le harcèlement

Cyril Douay, principal adjoint a travaillé au Canada et son expérience nord américaine avec une façon totalement différente de traiter ces questions a permis de faire avancer les choses. " Dans la culture nord américaine, les élèves viennent se confier spontanément aux adultes et n'hésitent pas à dire monsieur untel se sent pas bien. Il ne s'agit pas de calquer la culture nord américaine ici, en France car nous n'avons pas la même culture mais tout de même de faire évoluer le bien être de nos élèves au sein de notre établissement ", nous explique Cyril Douay. Ainsi à Auguste Janvier, dénoncer des attitudes , dire à un adulte qu'un élève n'est pas bien ou au contraire que le comportement d'un autre est limite n'est plus perçu comme de la délation.

Les élèves ont réalisé une vidéo

Les élèves ont réalisé des affiches qu'ils ont épinglé au CDI de l'établissement, ils ont aussi réalisé une vidéo. La vidéo avec des mots à eux servira de support pédagogique aux enseignants pour encore mieux aborder le sujet.