À Amiens, c'est l'heure du cadeau de fin d'année pour les maîtresses et maîtres d'école

L'année scolaire 2022 se termine ce mercredi 6 juillet au soir. Et qui dit fin d'année dit bien sûr cadeau à la maîtresse, au maître d'école ou à l'AESH. C'est une vraie tradition et elle est toujours respectée. La preuve à l'école Saint-Jacques dans le centre d'Amiens.

Aurélie sort de l'école Saint-Jacques dans le centre d'Amiens les bras chargées de cadeaux. "Une plante, une serviette et un cadre photo", énumère-t-elle avec un large sourire. Cette AESH a été gâtée par les enfants dont elle s'occupait cette année ... et elle n'est pas la seule ! L'année scolaire se termine le lendemain soir, mercredi 6 juillet et c'est donc le moment pour les traditionnels cadeaux de remerciement des élèves.

Zélie a 10 ans, elle est élève en CM2 à l'école Saint-Jacques et elle va offrir à son maître "un dessin, pour lui dire que c'était un très bon maître et le remercier pour tout ce qu'il nous a appris cette année." Dans la classe de CM2 de Mme Pelcat, certains ont fait des cadeaux ... plus originaux ! "Je lui ai offert un cadre Brad Pitt et un bracelet", explique une petite-fille en riant, "Parce que madame Pelcat est amoureuse de Brad Pitt !"

Mme Pelcat et certains élèves de sa classe de CM2. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Un moment très émouvant pour les enseignants

La professeure a aussi reçu de petits bijoux, des fleurs, des chocolats et des savons. Elle est très touchée. "Enormément", dit-elle, avec un peu d'émotion, "En plus ce sont des CM2 donc c'est leur dernière année dans l'école, c'est un moment très particulier pour eux comme pour nous. On a du mal à les laisser partir donc leurs petites attentions nous font d'autant plus plaisir."

Les plaques "Merci maîtresse" produites par la chocolaterie Trogneux dans le centre d'Amiens © Radio France - Mathilde Bouquerel

À quelques pas de l'école Saint-Jacques, la chocolaterie Jean Trogneux a même développé une gamme spéciale pour l'occasion. "Il y a les plaques "Merci maîtresse" ou "Bonnes vacances" au chocolat au lait ou chocolat noir décorées de petites lettres ou de petits chiffres", détaille Isabelle Baudimont, vendeuse, "Nous avons aussi des macarons ... _Et puis pour les maîtres il y a même des cravates en chocolat !_" Une petite attention d'autant plus importante, après deux années scolaires compliquées par la pandémie.