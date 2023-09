À Amiens, les étudiants et le personnel de l'UPJV réclament un parking décent

Depuis mercredi 20 septembre, les membres du personnel de l'Université Picardie Jules Verne (UPJV) ne peuvent plus se garer sur leur parking habituel, situé à l'hôpital nord. Le terrain a été vendu à la ville pour la construction d'un pôle de la Bibliothèque nationale de France. Les membres du personnel ont donc un autre parking à disposition, plus éloigné de l'université. Face à cette alternative, qu'ils jugent inadaptée, les membres du personnel se sont mobilisés.

Les membres du personnel de l'UPJV ont rapidement été rejoints pas les étudiants de l'université qui réclament également un parking. Une pétition en ligne de soutien a récolté 671 signatures . Si un nouveau parking pourrait être prochainement envisagé à l'hôpital nord pour les membres du personnel, les étudiants n'ont encore aucune alternative proposée pour l'instant. Un parking sauvage s'organise petit à petit, à proximité de l'université.

Avec son sol en pente, parsemé de cailloux, d'herbe et de trous, c'est un parking que l'étudiante Élise Pipar aurait préféré ne pas utiliser. Pourtant, faute de place de stationnement, elle doit souvent se garer ici pour aller à l'université. "Il y a vraiment des gros trous et il y a des gens qui se garent même sur l'herbe sur le côté", décrit-elle. Puis elle conclut : "Bon, je pense qu'il faut le voir pour comprendre !".

Le parking "sauvage" est à quelques pas de l'Université Picardie Jules Verne. © Radio France - Lison Bourgeois

Les voitures garées sur ce terrain peuvent être verbalisées. Une inquiétude pour cette membre du personnel qui souhaite rester anonyme : "Plusieurs fois, on s'est dit qu'on allait peut-être se prendre une contravention. Mais bon, on prend le risque parce qu'on ne peut pas se permettre d'arriver en retard sur notre lieu de travail. Donc on prend le risque et on se dit qu'on croise les doigts pour avoir de la chance aujourd'hui !".

Ici, le sol se transforme en boue dès qu'il pleut et les accrochages sont réguliers. Une situation quotidienne et stressante qui n'est pas tenable pour Flavie Quilan Lacour, présidente d'UNEF Amiens Picardie : "Ce n'est pas possible aujourd'hui. Les étudiants ont des problèmes déjà pour se nourrir alors, en plus, ils doivent stresser sur le fait de se prendre une amende ou pas pour se garer. Ce n'est pas possible !".

L'UPJV assure être en discussion avec la ville

L'UPJV assure qu'un parking pour les membres du personnel sera à nouveau ouvert dans les prochains mois dans la zone de l'hôpital. "On peut partir sur un délai de six mois", anticipe Vincent Niot, vice président de l'UPJV en charge notamment des finances universitaires. Pour les étudiants, le dossier est plus complexe. "On n'a jamais eu de possibilités d'accueillir les voitures des étudiants", commence-t-il.

"Il y a un parking effectivement qu'on peut qualifier de "sauvage", sur lequel se garent nos étudiants. Et là, on travaille avec la ville pour essayer de trouver une solution qui pourrait être pérenne", explique Vincent Niot. Et lorsqu'on l'interroge sur la possibilité de "légaliser" ce parking sauvage, il répond : "ça serait vraiment une solution idéale. Malheureusement, l'université n'a pas son mot à dire sur ce sujet puisque c'est vraiment une emprise foncière qui appartient à la ville d'Amiens".

L'UPJV renvoie donc le dossier à la ville, qui est la seule à pouvoir "débloquer" la situation. Parmi les normes obligatoires d'un parking, Vincent Niot observe que ce terrain devrait être imperméabilisé. "Un coût certain, et donc ce n'est pas simple à envisager. Mais cela nous irait très bien pour la communauté universitaire, notamment pour nos étudiants", reconnaît-il.