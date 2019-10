A Arnage, le premier internat dans un collège public en Sarthe

Comme six autres en Sarthe, le collège Henri Lefeuvre d'Arnage est tout neuf. Il a une particularité : son internat. Depuis la rentrée, des collégiens de toute la Sarthe y dorment quatre nuits par semaine.

Damien et Marius sont internes au collège d'Arnage depuis la rentrée.

Arnage, France

C'est le seul collège public en Sarthe doté d'un internat. Le collège d'Arnage, l'un des sept établissements neufs ouverts à la rentrée dans le département, dispose de 20 places en internat. Pour l'instant 14 élèves y dorment quatre nuits par semaine. Il y avait beaucoup plus de demandes mais des choix ont été faits, "en fonction de la volonté de réussite, pas seulement de l'éloignement", insiste la principale Roxane Brissault.

Certains élèves sont inscrits dans des sections sportives proposées par le collège. D'autres ont besoin de changer d'environnement. "Je faisais des bêtises dans mon ancien collège. Venir ici ça m'a aidé pour me calmer" reconnaît Marius, qui vient de La Suze.

Les élèves sont accompagnés toute la soirée : deux CPE et la directrice d'établissement se relaient. Pour permettre l'ouverture de cet internat, plus de trois postes ont été ouverts au collège d'Arnage : 2,25 assistants d'éducation et un CPE.

Un appel d'offres en décembre

Jusqu'ici les internats étaient surtout courants dans l'enseignement catholique : en Sarthe quatre collèges privés disposent d'un internat.

D'autres internats devraient être créés dans le secteur public puisque l'Education nationale prépare un appel d'offres. Ce service répond à de réels besoins selon la directrice départementale de l'éducation nationale, Patricia Galeazzi : "dans les collèges, c'est un moyen de continuer à faire vivre des territoires éloignés, quand un thème est développé et peut attirer des élèves". Le département se prépare à être candidat à cet appel d'offres, indique Dominique Le Méner, le président du conseil départemental de la Sarthe.