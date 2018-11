VIDÉO - Audincourt : une web série pour lutter contre le harcèlement... même involontaire

Montbéliard, France

Le harcèlement n'est pas toujours spectaculaire ou même violent. Il peut prendre l'apparence d'un trait d'humour innocent, qui au fil du temps se transforme en poison. Mathilde et Louna, deux des actrices de la web série ont voulu montrer ce harcèlement ordinaire, parfois même involontaire. "Notre histoire démarre sur un rien : un pantalon mal ceinturé dans un bus. Un tout petit peu qui peut déboucher sur de gros problèmes", explique Mathilde. "C'est cela le harcèlement au quotidien", renchérit Louna.

Le premier épisode a été mis en ligne jeudi soir, sur la page Facebook de la ville d'Audincourt.

Il y a quelques mois déjà, le conseil municipal junior d'Audincourt a eu l'idée de cette web série pour dire non au harcèlement. Les scénettes ont été imaginées et écrites par les jeunes, puis mises en image avec le concours de l'humoriste audincourtois Marouane Sista et de son camarade youtubeur Serhat More.

"Le harcèlement, il s'est installé. Et maintenant, il faut donner des solutions à ces jeunes pour qu'ils puissent s'en prémunir. Et identifier ces comportement, car certains jeunes pratiquent le harcèlement, sans même le savoir", affirme Marouane Sista.

La municipalité d'Audincourt a créé les conditions pour le travail de création et de réalisation sur le net. "Si on veut capter ce public de collégiens, il faut utiliser leurs canaux à eux, c'est-à-dire l'internet. Mais on vise également les familles qui seront curieuses de cette web série", explique Kamel Rebaï, adjoint au maire d'Audincourt en charge de la jeunesse.