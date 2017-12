Auxerre, France

"Et si tu pouvais changer le bac?" C'est le nom de la grande consultation lancée ce mercredi par le ministère de l’Éducation. Les lycéens sont invités à répondre en ligne à de nombreuses questions, qui concernent en partie l'introduction du contrôle continu. Être évalué toute l'année, c'est une bonne idée pour les premiers de la classe au lycée Fourier d'Auxerre : "pour ceux qui ont une bonne moyenne, _ça fait des points en plus !_", lâche un Terminale ES, pragmatique.

D'autres y sont favorables car ils ont peur de perdre leurs moyens à cause du stress, ou craignent que leurs efforts ne soient pas reconnus à leur juste valeur. "on peut avoir de bons résultats toute l'année, et puis finalement ne pas réussir au bac", redoute une lycéenne.

Les mauvais élèves moins convaincus

Mais pour certains, comme Perrine, "contrôle continu" est un gros mot : "je n'ai pas une bonne moyenne, donc ça ne m'arrange pas", concède-t-elle en riant. Effectivement, la majorité des mauvais élèves est inquiète, une inquiétude partagée par tous les élèves dit "irréguliers" comme Maël, en Terminale S : "parfois je peux avoir des bonnes notes, parfois je peux avoir 4", avoue le jeune homme. D'autant plus que selon lui le contrôle continu ouvre la porte à des inégalités : "par exemple, en mathématiques, j'ai un professeur qui est assez compliqué à cerner..."

La professeure de littérature, Marine Volin, est elle pour le contrôle continu, qui récompenserait la constance sans pour autant renier le bac actuel : "il faudrait que le contrôle continu compte pour un tiers, et l'examen final pour deux tiers", suggère-t-elle. Une piste qui sera examinée lors de la concertation, avec des changements dès la rentrée 2018 pour les secondes. Le nouveau bac entrera en vigueur en 2021.