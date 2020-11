A Auxerre, les personnels du collège Paul Bert reconduisent la grève pour dénoncer "les conditions sanitaires"

Déjà mobilisé ce mercredi, le mouvement de grève s'annonce encore plus suivi jeudi 5 novembre chez les personnels du collège auxerrois Paul Bert, avec la moitié d'entre eux qui s'est déclarée grévistes. Tous estiment que la sécurité sanitaire n'est pas assurée dans l'établissement, en raison d'un protocole bien trop laxiste selon eux. "On nous demande d'appliquer des règles "dans la mesure du possible" mais dans les faits tout cela reste lettre morte", grince Lucie Morissot représentante syndicale Force Ouvrière et conseillère principale d'éducation au collège Paul Bert.

Un protocole sanitaire applicable "dans la mesure du possible"

Avec 730 élèves scolarisés, c'est "impossible" de faire respecter les gestes barrières, se désespère Lucie Morissot. Malgré tout, le corps enseignant souhaite maintenir l'établissement ouvert, mais l'équation n'est pas impossible selon la déléguée FO. "On a vu que le premier confinement avait creusé les inégalités sociales et culturelles entre les élèves. Donc c'est à l'Etat, la Région et au Département de mettre les moyens nécessaires." La CPE plaide par exemple en faveur d'une délocalisation de certaines classes en "récupérant des locaux extérieurs pour que tous les élèves puissent avoir un enseignement de qualité, dans de bonnes conditions sanitaires. Que ce soit pour les enfants comme pour les personnels".

Le tract des grévistes du collège Paul Bert distribué aux parents. - Grévistes du collège Paul Bert

L'intersyndicale de l'enseignement se réunit à 14h ce jeudi à la Maison des syndicats d'Auxerre. D'autres établissements icaunais pourraient suivre le mouvement dans les jours à venir.