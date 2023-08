A Auxerre, une rentrée scolaire sous le signe de l'inflation

La rentrée approche à grands pas et qui dit rentrée des classes, dit forcément courses de fournitures scolaires ! Classeurs, cahiers, trousses et cartables et tout cela, coûte forcément un peu cher : selon une étude de la CSF (la Confédération syndicale des familles) les fournitures coûtent cette année 11.3% plus cher.

Une hausse que certains magasins tentent d'atténuer, en mettant en place une stratégie de promotions sur certaines fournitures. Comme c'est le cas au Casino Hyperfrais d'Auxerre, situé dans la galerie des Clairions, explique Sébastien Aubry, manager au sein de ce supermarché. "On a un rayon très promotionné et avec les avantages carte, le client peut économiser 30%. Cette année, nous avons mis en place une stratégie assez inédite : 250 fournitures sont cette année à moins de deux euros. Taille-crayon, cahier, stylo BIC etc." détaille-t-il.

Du côté des parents, il est clair que cette rentrée se fera sous le signe des économies, comme l'indique Audrey, auxerroise et maman de deux garçons. Son aîné a 15 ans et fait sa rentrée en seconde. Elle aurait préféré que cette rentrée se fasse dans de meilleures conditions. "Le budget est très serré, je suis toute seule avec mes deux garçons. Donc on va aller à l'essentiel. Pour les marques, ce ne sera que pour le cartable, les feuilles ou encore les cahiers. Mais les stylos, par exemple, ce sera du basique" explique-t-elle, déçue.

Mélanie, elle, est venue avec sa fille Amandine, lycéenne. Elle observe attentivement les rangées de stylos et crayons exposées devant elle et tente de choisir les produits au meilleur rapport qualité prix. "On a toujours fait attention, on a de la chance d'avoir des enfants assez raisonnables, donc on peut leur faire plaisir de temps en temps", raconte-t-elle. Se faire plaisir, sa fille Amandine aimerait bien, mais elle préfère éviter. "J'ai remarqué que c'est un peu plus cher. Les cahiers et les classeurs par exemple" confie la lycéenne.

Pour cette rentrée scolaire, d'autres enseignes ont également mis en place un système de promotions, comme Bureau Vallée, les magasins du groupement les Mousquetaires (Intermarché, Netto), ou encore Carrefour.