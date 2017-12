Avallon, France

Les discussions cessent, les livres quittent les cartables, et le silence se fait. "Silence, on lit !", c'est l'initiative qu'a mis en place le collège Maurice Clavel à Avallon depuis le début de l'année. Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 15h55, les professeurs qui le souhaitent peuvent stopper leur cours. Chaque élève sort alors un livre, le lit un peu, puis le programme classique reprend dix minutes plus tard.

Contre un mur ou même allongé par terre : pour lire, à chacun sa position. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Comme une bulle

Un moment suspendu pour la 6ème 3, qui comporte vingt-quatre élèves. "C'est un peu notre moment à nous, c'est notre bulle", confie un collégien. "Et dès qu'il y a un bruit, ça nous déconcentre !" Abdel s'est même assis par terre contre le mur pour mieux profiter de son histoire, lui qui avant n'avait pas vraiment l'habitude de lire : "je me rappelle que pendant les vacances on avait un livre à lire et je me forçais. Mais depuis Silence on lit, j'aime bien lire." Et il arrive même à mieux suivre en classe :_"quand on doit se concentrer pendant les cours, c'est comme lire un livre_, comme une histoire que l'on veut comprendre."

La professeure de français et la principale du collège montrent l'exemple. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Certains, comme Marianna, sont déjà bibliovores : "la lecture, c'est un peu de mère en fille", explique-t-elle en aparté, plongée dans une enquête policière. Elle apprécie la diversité du centre de documentation du collège :"on va au CDI, on trouve le livre qu'on veut, et on l'enregistre à notre nom".

Une pause lecture qui tombe au bon moment

"L'idée c'est que les élèves lisent ce qu'ils ont envie de lire, nous nous sommes là juste pour leur donner ce temps qui leur appartient", ajoute Aurélie Robert, professeure de français en partie à l'origine de l'initiative. "8h-17h, c'est très long pour les élèves, la dernière heure est très compliquée pour eux". La pause est donc bienvenue, avant d'entamer le dernier cours de la journée.

"Le Petit Prince", l'un des best-sellers de "Silence, on lit !" avec Harry Potter. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

"A la fin de l'année le collège Maurice Clavel fera le bilan de l'opération", déclare la principale du collège Nathalie Romanowski, d'ores et déjà séduite par "Silence, on lit !". Pourquoi ne pas étendre le temps de lecture, car certains élèves rouspètent : dix minutes, c'est vraiment trop court.

Pour s'immerger dans une bulle, quoi de mieux qu'une bonne BD? © Radio France - Louis-Valentin Lopez

"Silence, on lit !", reportage avec les élèves de la 6ème 3 Copier