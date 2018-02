Des collégiens de Fresnay et Ballon (Sarthe) étaient présents mardi à forum organisé spécialement pour ces 4e et 3e en situation de handicap ou souffrant d'un lourd retard scolaire.

Ils sont scolarisés en Ulis (Unités localisées pour l'inclusion scolaire) ou SEGPA (section d'enseignement général et professionnel adapté) dans les collèges de Fresnay-sur-Sarthe et Ballon-Saint Mars : ces cinquante collégiens ont rencontré mardi une quinzaine de professionnels pour définir leur projet d'avenir. Les jeunes sont venus encadrés de leurs parents et de leurs professeurs. Malgré leur jeune âge, ils tentent de s'informer au mieux avant de choisir une spécialité après la classe de troisième.

De nombreux métiers artisanaux, du tailleur de pierre au fondeur, étaient représentés. Mais pas seulement ! Une agence d'intérim et l'Assurance maladie de la Sarthe avaient aussi leurs stands, preuve que les métiers manuels ne sont pas la seule option. Ce forum organisé par la direction départementale du travail et l'ARS était le premier du genre dans la Sarthe. Le format sera bientôt déployé à tout le département, notamment dans le sud où des attentes existent, indique la préfecture.