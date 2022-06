A Beauvais, l'Académie d'Amiens organisait un job dating pour se créer un vivier d'enseignants contractuels

Rappelez-vous, il y a quelques semaines, l'organisation d'un job dating par l'Académie de Versailles pour recruter des enseignants contractuels avait fait couler beaucoup d'encre. Et pourtant... Celle d'Amiens a décidé de s'emparer de la technique, elle aussi ce lundi 20 juin à Beauvais. 150 personnes selon l'Académie se sont présentées.

Toute la journée, les candidats étaient invités à se présenter CV en main devant des représentants des ressources humaines pour un entretien. Une initiative qui a séduit des actuels contractuels venus rappeler à l'académie leur existence. Pour d'autres comme Rachel, 42 ans, au chômage, c'est l'occasion de saisir une opportunité professionnelle. "Je n'ai pas de diplôme de professeur mais je suis formatrice depuis des années, je pense savoir comment travailler avec des jeunes", assure la jeune femme qui aujourd'hui se retrouve au chômage après que son entreprise ait déposée le bilan il y a quelques semaines.

150 candidats se sont présentées ce lundi selon l'Académie d'Amiens. © Radio France - Virginie Vandeville

5 à 10 minutes d'entretien en moyenne

L'enseignement n'est en revanche pas inconnu pour Laurence. A 58 ans, elle désire vivre une nouvelle expérience après 30 ans en tant que professeur dans une structure privée agricole où elle accompagne des jeunes en difficultés. "Avoir un diplôme c'est bien, mais ce n'est pas cela qui fait que l'on est bon. Il y a aussi l'expérience", assure-t-elle.

Chacun des candidats assure comprendre la colère des professeurs ayant eux passés le concours du CAPES. Un sésame que n'a pas réussi à obtenir Pauline, 29 ans. Le bon master en poche, elle a échoué deux fois à l'examen et souhaite toujours vivre de sa passion.

Il ne s'agit pas d'un recrutement

Pour cela, 5 à 10 minutes d'entretien avec un conseiller des ressources humaines était proposé. Un entrevue qui n'est pas un entretien d'embauche. "Il ne s'agit pas d'un recrutement. C'est une première prise de contact destiné à donner des informations aux candidats", précise Delphine Viot, secrétaire générale de l'Académie d'Amiens. L'idée avec ce job dating est surtout à terme de trouver un vivier de potentiel contractuels à terme pour toute l'année scolaire 2022-2023.

Une information qu'aurait bien voulu avoir Candice en amont. "Je ne savais pas. Il faut donc que je m'inscrive encore sur le site Acloe." Pour les candidats retenus, il faudra aussi rencontrer l'inspecteur académique et encore patienter, en attendant un potentiel contrat. A noter que les contractuels représentent 3 % des effectifs au sein de l'Académie.

Une manifestation de professeurs à la sortie de l'auditorium

Un job dating qui ne passe pas chez les professeurs et syndicalistes. Une vingtaine était réuni devant l'auditorium entre midi et 13h pour pointer du doigt de manière ironique ce job dating en proposant des entretiens pour trouver leur nouveau recteur.

De l'humour pour dénoncer l'hérésie d'une telle méthode qui ne permettra pas pour Pierre Ripart, secrétaire départemental du Snuipp Fsu 60 de retrouver une attractivité à la profession. "On ne reproche rien à ces candidats. Rien n'a été fait depuis 5 ans pour palier à ce déficit d'attractivité. Jean-Michel Blanquer est parti. Il a laissé un ministère de l'Education Nationale dans une situation catastrophique, en témoigne les résultats de certains concours du second degré. Car pour la première fois de notre histoire, on ne va pas recruter autant d'enseignants que de places disponibles. Il n'arrive pas non plus à recruter des contractuels. Pour donner envie, il faut notamment une hausse des salaires!".