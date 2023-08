A Belval, le sort de l'école inquiète : fermeture provisoire ou définitive ?

Il n'y aura pas de rentrée à l'école de Belval dans quelques jours. Les parents d'élèves ont appris la nouvelle le 6 juillet dernier, à la veille des grandes vacances et les élus locaux, quelques jours avant.

ⓘ Publicité

La raison : des fissures dans le bâtiment, qui compromettent la sécurité du site, assure Coutances mer et Bocage, qui a la compétence scolaire. La collectivité a fait intervenir un cabinet d'études. "Nous avons pris la décision dans l'urgence, car ces fissures sur le bâtiment lui-même avaient tendance à augmenter dangereusement, nous ne voulions prendre aucun risque" explique Philippe Vaugeois.

La quarantaine d'enfants du CE2 au CM2 aura donc classe dans l'autre école du RPI, à Ouville, dans des bâtiments modulaires car l'école d'Ouville est trop petite pour les accueillir. La cantine sera aussi dans un bâtiment modulaire.

Les élèves iront tous à Ouville

Coutances Mer et Bocage parle d'une fermeture provisoire mais la commune de Belval craint qu'elle ne soit définitive. Les fissures étaient connues depuis octobre 2021, s'étonne le maire de Belval, Serge Court. Mais ce qui l'inquiète réellement, c'est l'avenir car dans le courrier adressé aux parents, Coutances Mer et bocage indique que "des équipements modulaires de qualité seront implantés [à Ouville] avant que soient envisagées des constructions définitives".

"Très rapidement, la décision a été prise par la communauté de communes de tout mettre à Ouville. Pour moi, c'était en attendant de faire les travaux mais j'ai bien compris maintenant que ce serait définitivement à Ouville. M. Bidot [le président de Coutances Mer et Bocage] s'est empressé de me dire que c'était un choix de l'inspection d'académie. Mais à chaque conseil communautaire, il nous répète qu'il faudra diminuer le nombre de site pour la communauté de communes, il a commencé ! " lance le maire de Belval

"On est mis au pied du mur"

Les parents d'élèves aussi s'inquiètent. "On est mis au pied du mur, à la veille des vacances, sans pouvoir répondre ou apporter des solutions. On nous parle de provisoire mais on sait ce qu'ils veulent. A l'avenir, ils veulent fermer nos petites écoles pour regrouper nos enfants dans des communes un peu plus grandes, aux environs", commente avec amertume Amandine Hamon, secrétaire de l'association des parents d'élèves du RPI.

Des bâtiments modulaires provisoires

Philippe Vaugeois, vice-président aux affaires scolaires de Coutances mer et Bocage assure qu'aucune décision définitive n'ait prise pour l'instant : "Ce sont des classes, bien entendu, provisoires, en attendant de prendre une décision sur l'avenir de ce RPI , qui entrera également dans la réflexion globale sur l'avenir des écoles de notre territoire."

Dans les semaines qui viennent, le conseil communautaire de CMB se penchera sur les orientations envisagées pour la communauté de communes dans la décennie à venir, notamment en matière scolaire. Il faudra, ajoute-le vice-président, "que le conseil soit courageux pour permettre aux élèves de travailler dans des conditions optimales", sans autre précision.

En attendant, lundi 4 septembre, la centaine d'élèves du regroupement scolaire Belval-Ouville-Montpinchon-Savigny iront tous en classe à Ouville.