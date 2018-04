Certains enfants passent une partie de leurs vacances en cours à Besançon. Mais pour la bonne cause, leur réussite scolaire. Des stages proposés dans différentes écoles, gratuits et basés sur le volontariat.

Vos petits bouts de choux sont peut-être encore sous la couette, à profiter de cette dernière semaine de vacances. Eh bien certains enfants bisontins eux sont à l'école. Pas de panique, la rentrée n'est pas arrivée plus tôt, ils sont simplement en "stage réussite". Pendant 1 semaine, 3h par jour, des enseignants leur font faire des exercices en français et en mathématiques, comme à l'école Pierre et Marie Curie à Besançon.

Des professeurs, volontaires, viennent leur donner des cours par petits groupes. Si les matières sont imposées, le français et les mathématiques, le niveau s'évalue avec les élèves, mais également grâce au livret scolaire fourni par le professeur habituel.

Les écoliers bisontins revoient la grammaire de manière ludique © Radio France - Laurine Benjebria

Dans l'année, Marie s'occupe des maternelles, mais la semaine dernière, elle accompagnait 4 élèves de CM2. Pour aider ces écoliers en difficulté, cette institutrice transforme la conjugaison et le calcul mental en jeu.

Les élèves sont volontaires, mais tous les Bisontins ne peuvent pas participer à ces stages gratuits. Ils sont proposés aux écoliers en difficulté, notamment en lecture. Du coup, il faut parfois revoir les bases. Anne, une enseignante, doit donc rappeler aux élèves les bases grammaticales : "repérer un verbe, un sujet, un complément".

Ce dispositif, cela fait 4 ans que Maëliane le suit. Cette Bisontine de 10 ans, en CM2 à l'école Pierre et Marie Curie, est très contente de pouvoir y aller durant ses vacances. Elle en vient même a adorer la conjugaison, et ça se voit dans ses notes : "j'ai des meilleures notes, des 15, et j'ai eu un seul 20/20, en conjugaison", sourit-elle.

Améliorer le niveau des élèves est un objectif certes, mais "le plus important, c'est de leur permettre d'avoir de l'assurance" admet Marie. Les enseignants misent sur la participation et le faible nombre d'élèves pour permettre aux plus timides de s'épanouir, de prendre confiance en eux.

"Leur montrer qu'ils sont capables, qu'ils vont y arriver"

Ce dispositif, il n'y a pas qu'à l'école Pierre et Marie Curie qu'il existe, les écoliers peuvent s'inscrire dans 9 écoles différentes à Besançon.