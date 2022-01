A Besançon, l'accueil périscolaire mis à mal par le Covid

Une nouvelle fois, la municipalité de Besançon se voit contrainte de fermer partiellement son accueil périscolaire cette fin de semaine. L'absentéisme est criant à la Direction de l'Education, touché de plein fouet par le coronavirus et son variant Omicron extrêmement contagieux.

En raison du contexte sanitaire, le nombre d’absences au sein de la Direction de l'éducation de la Ville de Besançon, n'a jamais été aussi élevé. Plusieurs professions sont touchées : agents d’entretien, animateurs périscolaires, ATSEM, serveurs à la cantine.

200 agents des écoles absents

Selon la mairie, 200 agents absents étaient comptabilisés en cette fin de semaine pour cause de covid+, cas contacts, garde d’enfants, arrêts maladie… Et le vivier de remplaçants n'est pas épargné, en partie non disponible également.

13 écoles sans cantine et garderie du soir

Sur son site internet, la municipalité indique qu'elle n’"est donc malheureusement pas en mesure actuellement d’assurer le remplacement de l’ensemble des agents absents dans les écoles". Cette fin de semaine et la semaine prochaine, l'accueil périscolaire ne sera pas assuré dans une douzaine d'écoles de la commune (sur 64).

Il s'agit de :

Bourgogne maternelle et élémentaire : midi et après-midi, du jeudi 27 janvier au mardi 1er février inclus

Boichard élémentaire : midi et après-midi, du jeudi 27 au vendredi 28 janvier inclus

Curie maternelle et élémentaire : matin, midi et après-midi, du jeudi 27 au vendredi 28 janvier inclus

Durer maternelle et élémentaire : midi et après-midi, du jeudi 27 au vendredi 28 janvier inclus

Ferry maternelle : midi et après-midi, du jeudi 27 au vendredi 28 janvier inclus

Kergomard maternelle : midi et après-midi, du jeudi 27 au vendredi 28 janvier inclus

Macé élémentaire : midi et après-midi, du jeudi 27 au vendredi 28 janvier inclus

Rivotte élémentaire : midi et après-midi, du jeudi 27 au vendredi 28 janvier inclus

Zay maternelle et élémentaire : midi et après-midi, du jeudi 27 au vendredi 28 janvier inclus

"La ville est bien consciente de la gêne occasionnée pour les familles et s’organise au quotidien pour limiter au maximum ces fermetures" ajoute la mairie de Besançon.