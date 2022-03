"On a besoin d'une centaine de stages" : l'école de la deuxième chance en Isère lance un appel aux entreprises

Le réseau des écoles de la deuxième chance dressent leur bilan ce mardi 29 mars. Ces écoles, qui accueillent des jeunes sans emploi et sans qualification doivent prendre en charge un public toujours plus complexe. Et l'école de l'Isère ne fait pas exception.

Connaissez-vous l'école de la deuxième chance ? Une école pour les jeunes de 16 à 25 ans, sans emploi, sans qualification, pour les accompagner vers un projet. Ces écoles font leur bilan ce mardi 29 mars. L'occasion de parler éducation à 12 jours de la présidentielle, alors que France Bleu lance en ce moment son Challenge Jeunes d'Avenir. Corentin Ami, le directeur de l'école de la 2e chance de l'Isère est notre invité.

France Bleu Isère : Présentez-nous d'abord l'école, il y a trois sites en Isère. Combien de jeunes accompagnez-vous ?

Corentin Ami : Aujourd'hui, on accompagne sur l'ensemble du territoire 275 jeunes, âgés de 16 à 25 ans. Ils sont pris en charge sur nos trois sites à l'échelle départementale, ceux de Grenoble, Vienne et Voiron.

Des jeunes qui ont besoin d'un stage, d'une formation. J'imagine que pendant l'épidémie, ça a été compliqué... Est-ce que ça va mieux aujourd'hui ?

Oui, effectivement, la dynamique de stages s'est fortement ralentie pendant la période d'épidémie de Covid. Aujourd'hui, on sent que les entreprises sont davantage ouvertes et on les en remercie. Pour autant, la dynamique met du temps à se relancer. Et donc, il faut poursuivre le mouvement d'intégration des jeunes dans les entreprises pour leur permettre de s'insérer durablement.

Les besoins se situent dans quels secteurs ?

Aujourd'hui, on a de nombreux de nombreux besoins. Nos jeunes ont, pour certains d'entre eux, des projets professionnels plutôt bien établis et sont attirés par les métiers comme l'aide à la personne, l'hôtellerie-restauration, la vente, la logistique, les transports. Mais la majorité d'entre eux n'ont pas de projet professionnel. Et donc, quand ils arrivent à l'école, l'objectif est de leur donner l'opportunité d'effectuer différents stages dans différents secteurs d'activité pour affiner leur projet professionnel, développer des compétences et trouver à la fin un secteur qui leur plaît.

Il vous manque aujourd'hui combien d'offres de stages ou d'emplois ?

C'est compliqué à quantifier puisqu'aujourd'hui, à l'école de la deuxième chance, un jeune fait environ un tiers de son parcours en stage, soit un stage de deux semaines toutes les cinq semaines. Donc avec plus de 100 jeunes dans nos centres, on a effectivement besoin d'une centaine de stages toutes les cinq semaines. Pour vous donner une idée du volume et la rotation dont on a besoin pour leur permettre de découvrir le milieu professionnel et de diminuer les impressions qu'ils peuvent avoir sur ce milieu parfois un peu éloigné.

Comment on entre dans l'école de la deuxième chance ? C'est ouvert à qui ?

Aujourd'hui, l'école donne une chance aux jeunes de 16 à 25 ans, en Isère, qui sont sortis du système scolaire et qui ne sont pas en emploi. Ce sont des jeunes plutôt faiblement qualifiés, en-dessous du niveau bac. Ils peuvent se présenter spontanément sur l'un de nos trois sites pour pouvoir intégrer l'école, ou alors être prescrit par un service public de l'emploi, une mission locale ou Pôle emploi.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'École de la deuxième chance de l'Isère a 13 ans, elle a été créée en 2009. Quelle a été l'évolution depuis cette création ?

En 2009, le site de Grenoble est créé. Deux ans plus tard les sites de Voiron et Vienne voient le jour. Aujourd'hui, on est vraiment sur cette structuration départementale qui est une spécificité pour l'école de la deuxième chance en Isère, par rapport à nos homologues Auvergne-Rhône-Alpes.

On souhaite maintenir cette implantation territoriale parce qu'elle nous permet d'être en proximité avec les publics des différents centres d'habitation du département. Notre souhait est aujourd'hui de continuer notre ancrage territorial. Pourquoi pas d'ouvrir de nouveaux centres ? Afin de pouvoir, encore une fois, toucher des publics éloignés de l'insertion professionnelle.

Et ces publics, justement, ces jeunes, comment vous les avez vu évoluer depuis ces 13 ans d'activité ?

Aujourd'hui, on se rend compte dans nos centres que la typologie des publics évolue sensiblement, avec des problématiques périphériques de plus en plus importantes : logement, santé, mobilité, la gestion des budgets, du handicap aussi parfois. Tout cela c'est quelque chose de plus en plus prégnant dans nos écoles. On soit s'adapter. On fait en sorte de pouvoir monter en compétence sur ces sujets-là et de les accueillir de la meilleure manière possible. Mais pour autant, cette thématique complexifie la plupart du temps les accompagnements.

Avez-vous les moyens pour agir comme vous le souhaitez ?

Aujourd'hui, ce que l'on souhaiterait, c'est que le parcours d'un jeune soit réévalué, notamment pour faire face à cette nouvelle problématique, on souhaiterait que nos partenaires financiers - l'Etat et la région - puissent augmenter les financements qu'ils nous octroient. Même si aujourd'hui, le soutien est de qualité.

C'est une demande que vous avez pour le prochain quinquennat, d'avoir un peu plus de moyens ?

Tout à fait. Le réseau national des écoles de la 2ème chance a plusieurs demandes. D'une part, d'ouvrir les écoles à de nouveaux publics : les jeunes jusqu'à 29 ans, ceux en situation de handicap, les bacheliers en situation de fragilité... L'autre demande est d'augmenter le prix du parcours d'un jeune auprès des financeurs pour nous donner des moyens d'accompagnement renforcés et enfin asseoir l'approche par compétences qui est une de nos spécificités, qui nous permet d'amener des jeunes vers des parcours professionnels plus diversifiés.