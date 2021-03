"On a besoin de sécuriser des écoles" : les enseignants peut-être prioritaires pour un vaccin à la mi-avril

Vacciner les enseignants, cela faisait partie des demandes du Snuipp. Dans la Manche, l'un de ses membres Erwan Saladin se réjouit de cette annonce du président Emmanuel Macron. D'ici la mi, voire la fin avril, avec l'accélération annoncée de la campagne de vaccination, il pourrait, comme ses collègues, devenir prioritaire pour recevoir une injection. "Quand on finit par avoir des moyens, même si c'est 6-8 mois après que l'on tire la sonnette d'alarme, on ne peut que s'en féliciter", explique-t-il.

Protéger les plus fragiles

Selon ce dernier, la vaccination serait un pas en avant pour la protection du corps enseignant : "on a besoin de sécuriser les écoles où l'on voit que le taux de contamination explose, peut-être moins dans la Manche, mais dans beaucoup d'endroits". Mais elle permettrait surtout d'alléger la tension au sein des effectifs. "C'est vrai qu'on a des personnels plus ou moins âgés et vulnérables. Certains collègues pour lesquels sont reconnues des fragilités particulières ne sont pas obligés de venir en classe et donc remplacés."

Sans rentrer dans le débat, ajoute Erwan Saladin, le manque d'effectif se ressent encore plus à l'heure où les remplacements sont de plus en plus nécessaires. Il attend néanmoins de voir les moyens qui seront accordés pour la vaccination une fois que les enseignants seront prioritaires, et combien de temps cela prendra pour vacciner tout le monde.