A Bétheny, un congrès rassemblent les adeptes de la pédagogie Freinet

Ils sont venus de tous les départements pour échanger autour d'une pédagogie alternative, la pédagogie Freinet. Une méthode inspirée de l'enseignant Célestin Freinet et de son épouse Elise, dans les années 1920, qui souhaitait remettre l'élève au coeur de l'apprentissage.

Tous les deux ans, un congrès d'enseignants a lieu pour leur permettre d'échanger sur leurs connaissances et leurs pratiques. Cette année, il est organisé à l'école d'Equiernolles de Bétheny et rassemble 380 professeurs jusqu'à vendredi.

Rendre l'élève actif

Parmi les personnels de l'éducation présents, certains sont des initiés, comme Karine Alibert professeure des écoles dans l'Aveyron. Ce matin, elle présentait les travaux de ses élèves. "J'ai montré une petite vidéo d'eux, lorsque nous avons construit un moulin à eau, c'est une idée qui nous est venue lors d'une balade dans le village. Une élève a proposé de visiter un moulin. De là, nous avons décidé de construire le nôtre, c'était une expérience très enrichissante," raconte-t-elle.

Dans les couloirs, les professeurs exposent le travail de leurs classes. © Radio France - Anna Huot

Mais ce n'est pas un congrès seulement pour les initiés. Karine Skorubinski, enseignante en Moselle, elle, découvre.

Pour elle, l'enseignement classique ne suffit plus. "Il y a des grandes différences de niveaux dans une classe, alors on court partout et on est frustré de ne pas pouvoir aider tous les élèves", regrette-t-elle.

Alors elle prend conseil auprès de ses collègues. "Ce qui me séduit c'est l'idée de rendre l'élève actif, on tient compte aussi de ses centres d'intérêt, par exemple lorsqu'il s'agit de préparer un exposé."

La méthode Freinet reste encore peu répandue en France. "Il s'agit plutôt d'initiatives individuelles que d'écoles complètement en pédagogie Freinet", explique Philippe Durand, membre de l'organisation.

Et cet enseignement s'exporte aussi à l'étranger. Des Belges et des Autrichiens, notamment, participent au congrès.