À Bischheim, le graffiti au service de l'insertion des jeunes en situation de handicap

Les jeunes du SIFAS, des collégiens et le graffeur Bastien Grélot peignent leur fresque murale.

Les premières projections de peinture ont commencé mardi 4 avril sur un mur du jardin du SIFAS à Bischheim, un service d’insertion, de formation et d’apprentissage spécialisé qui accueille des autistes et des handicapés mentaux. L’objectif pour les jeunes est d’apprendre à mieux se connaître en rencontrant de nouvelles personnes.

Certains souffrent de troubles de l’apprentissage et de la concentration. C’est le cas de Leila, 16 ans, bombe de peinture en main. "Je fais une île, des palmiers et la mer, c’est un peu difficile mais j’aime bien." Elle peut compter sur le soutien de Bastien Grélot, alias le Studiographe, graffeur depuis 30 ans. "J’aime bien travailler en équipe. Bastien nous apprend plein de belles choses."

Après l'effort, une photo de groupe s'impose. De gauche à droite : Bastien Grélot, Olivier, Nicolas, Séléna, Leila, Corine Kleck et Blaise. - Sophie Treiber

« Une expérience enrichissante »

Avant de mettre de la couleur sur le mur, les élèves ont profité lundi d’un atelier découverte sur les arts graphiques avec le graffeur. "C’est super agréable de les voir sourire et s’éclater, explique Bastien Grélot. Pouvoir discuter et transmettre mon savoir-faire c’est une expérience enrichissante. Avec eux j’enseigne autant que j’apprends."

Une collaboration qui permet aux élèves du SIFAS de discuter avec ceux du collège du Ried de Bischheim. Nicolas, 14 ans, collégien : "On se rend compte qu’il n’y a pas beaucoup de différences entre nous, c’est juste des préjugés." Ces a priori freinent l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, constate Sophie Treiber, la directrice de l’établissement. "C'est pour cette raison qu'on aide les élèves à créer du lien avec des inconnus en partageant un temps de création et d’amitié."

Le travail sur la fresque se prolonge sur plusieurs mois. L'œuvre sera inauguré le 22 septembre.