Bléneau, France

A Bléneau en Puisaye, tout a été mise en place pour que ce premier jour se passe pour le mieux pour les 104 enfants scolarisés dans la commune. Les élèves de primaire ont été accueillis avec leurs parents par toute l’équipe éducative.

Un moment particulier pour les enfants mais aussi les parents. Le papa de Valentin par exemple, essaie de relativiser la rentrée de son fils en CE2. « _Ce n’est pas facile, c’est un moment particulier la rentrée, il y a toujours un peu d’inquiétud_e » explique-t-il tandis que son épouse ajoute rassurante «cela va bien se passer, il connait déjà l’école, les maitresses ».

Un peu plus loin Chloé est impatiente de rentrer en classe. « C’est chouette, on retrouve les copines et la maitresse et puis j’aime bien travailler, surtout le français et un peu les maths » ajoute la nouvelle élève de CE1. Une rentrée tranquille donc sauf pour le lever du matin précise Elisabeth sa maman. « Les nouveaux horaires, se lever plus tôt, il faut changer de rythme, pas facile après les vacances ».

En revanche pour Zoé qui entre en CP cette année c’est un grand pas. Aurélie sa maman est émue. «Cela fait bizarre, elle grandit vite, elle entre chez les grands maintenant et elle va apprendre à lire et à écrire ».

Si globalement la rentrée des 70 élèves de primaire s’est déroulée sans problèmes, du côté des maternelles en revanche le stress était plus palpable. Pourtant sur les 34 enfants scolarisés cette année, seuls les élèves de moyenne et grande section sont arrivés à 8h et demie.

Les parents là aussi étaient nombreux comme Edith venue accompagnée sa dernière fille Maeva en moyenne section. « Elle connait déjà, c’est sa deuxième année et elle retrouve ses copines ». Mais ce premier jour d'école génère aussi des angoisses. Ethan a bien du mal à lâcher les bras de Karine sa maman qui du coup stresse aussi. « Il faut le laisser, on n’a pas le choix » dit-elle pour se rassurer, Pourtant il était content de venir juste avant mais là c’est un peu dur ». Le petit garçon ne peut retenir quelques sanglots au départ de sa maman.

Pour faire oublier la séparation, Antoinette Comot-Laurent la directrice décide de préparer l’accueil des tous petits en musique. Elle fait écouter une chanson sur la rentrée des classes aux enfants et prépare avec eux une petite farandole. Certains mettent des grelots autour de leurs chevilles pour donner encore plus de rythme à la chanson. Les enfants ont ensuite répéter une petite chorégraphie apprise l'an dernier. Une heure et demie plus tard, ils ont pu accueillir dans la sérénité les onze enfants de Petite et Très Petite Section âgés de trois et deux ans.

55 000 élèves toutes sections confondus ont fait leur rentrée ce lundi dans le département de l'Yonne