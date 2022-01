À Blois, le forum de l'orientation se tient en version réduite

Ce samedi, de 9h30 à 16h30, collégiens et lycéens peuvent se renseigner sur les différents parcours d'études supérieures à la salle du Jeu de Paume à Blois. Le forum de l'orientation et des métiers est donc maintenu, mais dans une version réduite.

Top départ pour le forum de l'orientation de Blois ! C'est le tout premier de l'année organisé dans la région alors que celui de Chartres est annulé et celui de Bourges est reporté au 7 avril à cause du covid. De 9h30 à 16h30, à la salle du Jeu de Paume, collégiens et lycéens peuvent se renseigner avec leur famille sur les différents parcours d'études supérieures. Un événement qui a lieu deux jours après l'ouverture de Parcoursup : depuis jeudi, les élèves de terminale peuvent formuler leurs vœux d'orientation.

D'habitude, le salon de Blois se tient sur deux jours, mais pour éviter les risques de contamination, la région Centre-Val-de-Loire a fait le choix de "supprimer la journée qui était purement scolaire et de maintenir la journée qui permet aux enfants de venir avec leurs parents", explique Jean-Patrick Gille, vice-président de la région Centre-Val-de-Loire en charge de l'emploi, la formation, l'orientation et l'insertion.

Les forums contribuent fortement à la prise de décision — Jean-Patrick Gille, vice-président de la région Centre-Val-de-Loire

Pour lui, ce genre d'événement "contribue fortement à l'orientation, à la prise de décision, la découverte des métiers par les familles. Pour les collégiens et les lycéens, l'orientation est une démarche personnelle qui se fait aussi avec les parents, puisque ces derniers participent à l'éducation de leurs enfants.", ajoute-t-il.

Un autre forum de l'orientation est prévu à Gien le 24 février. Celui d'Orléans devrait se tenir les 3, 4 et 5 mars, sous réserve d'une évolution de la situation sanitaire.