À Bourges, la ministre des Armées rend visite aux élèves spécialisés en maintenance des hélicoptères

Une visite ministérielle dans le Cher. Florence Parly, ministre des Armées, s'est rendue aux Écoles militaires de Bourges ce lundi 17 mai, à la rencontre des élèves du Centre d'enseignement technique de l'armée de Terre. Créé en 2018, le Cetat accueille des jeunes de 16 à 18 ans, formés à la maintenance aéronautique. Après leurs deux années d'études, l'objectif est d'intégrer ensuite l'école de sous-officiers de Saint-Maixent (Deux-Sèvres).

Soulignant que dans le Cher, "un emploi sur cinq relève du secteur de la défense et des industries d'armement", la ministre a expliqué que ces jeunes ont "un emploi assuré dans nos armées". Le Cetat accueille aujourd'hui une soixantaine d'élèves, effectif qui sera doublé à la rentrée prochaine (l'objectif est d'atteindre les 300 élèves en 2024). Une filière spécialisée en maintenance terrestre va ouvrir en septembre, avec un accent mis sur la formation numérique.

Visite de Florence Parly, ministre des Armees, au Centre d’enseignement technique de l’armée de Terre, a Bourges le 17 mai 2021. © Radio France - Émeline Ferry

"Nous avons un besoin très important en matière de techniciens mécaniciens capables d'assurer la maintenance de nos équipements qui évoluent très fortement, puisque, qu'il s'agisse des hélicoptères ou des équipements terrestres, tel que le programme Scorpion, nous disposons de matériel où les systèmes d'information, la connectivité sont essentiels, poursuit Florence Parly. Donc il faut à la fois se former au métier plus traditionnel de la mécanique, mais il faut aussi se former à des technologies nouvelles et c'est ici que cela se passe. C'est un centre exemplaire".

Visite de la ministre des Armées, Florence Parly, au Centre d’enseignement technique de l’armée de Terre à Bourges, le 17 mai 2021. © Radio France - Émeline Ferry

Accompagnée par le général Frédéric Hingray, directeur des ressources humaines de l'armée de Terre, Florence Parly a donc échangé avec des élèves de première et de terminale, lors d'un atelier de réparation, un cours d'anglais puis un cours de modélisation sur ordinateur.

Visite de la ministre des Armées, Florence Parly, au Centre d’enseignement technique de l’armée de Terre à Bourges, le 17 mai 2021. © Radio France - Émeline Ferry

La ministre des Armées a ensuite rendu visite, dans l'après-midi aux salariés de l'entreprise Gattefin, à Mehun-sur-Yèvre, spécialisée dans la fabrication de pièces pour les secteurs de la défense et l'aéronautique. "C'est une PME emblématique car elle a traversé la crise sanitaire avec brio, une croissance de chiffre d'affaires de près de 20% en 2020, souligne la ministre. C'est le fruit d'une spécialisation et d'une excellence dans son domaine tout à fait remarquable".