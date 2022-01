A Bourges, une cité éducative labellisée dans les quartiers nord

La ville de Bourges a été retenue par le gouvernement dans le cadre des cités éducatives ce samedi 29 janvier. Les cités éducatives visent à "intensifier les prises en charges éducatives des enfants et des jeunes, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire", indique le ministère de la Cohésion des territoires.

Elles consistent en une alliance des acteurs éducatifs dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, des parents aux services de l’État, en passant par les collectivités et les associations. À travers les cités éducatives, le gouvernement entend "fédérer tous les acteurs de l’éducation scolaire et périscolaire, dans les territoires qui en ont le plus besoin et où seront concentrés les moyens publics".

Ce label "va apporter des outils supplémentaires aux enseignants au profit des élèves", se réjouit François Cormier-Bouligeon, député du Cher.