A Bourguébus, les élèves de CM2 font le pari de passer dix jours sans écrans

La lecture d'un livre "Dix jours sans écrans" avec les élèves cette année a donné envie à Hélène Percebois, enseignante, de se lancer dans cette aventure. Avec quelques interrogations au départ, mais les enfants - et les parents - ont rapidement adhéré dans leur majorité. Ils s'appellent Aïna, Yasmine, Lucas, Nolan ou Emy et n'hésitent pas à parler de leurs craintes : "je me suis dit, je vais y arriver, confie l'un d'entre eux. Et ça se passe bien, mais c'est quand même un peu difficile. Quand papa et maman regardent la télé en mangeant, je me mets dos à l'écran, ce n'est pas facile." D'autres, plutôt rares, connaissent avoir craqué devant la tentation. Des écrans qui ont des conséquences sur la vie de ces jeunes élèves remarque Hélène Percebois : "le matin, les enfants peuvent arriver déjà fatigués, avec une concentration qui part très vite. Ils arrivent à se concentrer, mais moins longtemps qu'avant. On doit organiser des activités, des enseignements qui passent plus vite parce que les élèves sont dans le zapping."

17 des 19 élèves en classe possèdent un smartphone en CM2

Les écrans font plus que jamais partis de ces enfants, pas encore rentrés dans l'adolescence : ce jour-là sur 19 enfants en classe, 17 possèdent un smartphone. Trois seulement n'ont pas de consoles de jeu et plus de la moitié mange régulièrement devant la télévision. Un élève reconnaît qu'il "dort mieux" depuis qu'il se passe de son portable. Les spécialistes conseillent, en effet, de se passer de son téléphone 1h30 avant de s'endormir, la lumière bleue étant un excitant qui retarde l'arrivée du sommeil.

"C'est maintenant qu'il faut réagir, leur faire prendre conscience du temps passé devant les écrans. L'idée, ce n'est pas complètement de les couper des écrans, mais simplement de leur faire comprendre que c'est à eux de décider si ils doivent passer 2 heures devant un écran ou juste une petite demi-heure pour faire des recherches. Mon but, c'est de les préparer pour plus tard. Donc je les aide à grandir pour qu'ils prennent eux mêmes leurs décisions." Avec cette initiative, certains avouent avoir retrouvé "le goût de la lecture et de la cuisine" ou de "construire des cabanes avec les copains." Et la plupart promet qu'ils feront plus attention à ne pas abuser des écrans. Il n'y a plus qu'à tenir parole !