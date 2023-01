A Boves, les Compagnons du Devoir présentent leurs métiers d'art lors des Journées Portes Ouvertes

Pierrick, un collégien de 14 ans, est venu se renseigner avec ses parents et sa petite soeur. Depuis qu'il a découvert la ferronnerie d'art, il a décidé d'en faire son métier : "Je l'ai découvert en quatrième, explique-t-il. J'ai vu une émission à la télé, et ça m'a passionné ! Alors, comme je suis en troisième prépa métiers, j'ai voulu faire trois stages pour découvrir les métiers en ferronnerie d'art et apprendre plus."

ⓘ Publicité

Sa maman, Caroline, l'encourage dans cette voie : "J'ai été dans les métiers d'art quand j'étais plus jeune donc je savais quelles étaient les études à faire." Pour elle, la formation des Compagnons du Devoir est l'une des meilleures pour les métiers d'arts. "Le fait de pouvoir parcourir la France et de voir comment travailler en fonction des régions apporte forcément une qualité de travail qui n'est pas la même dans un lycée classique", ajoute-t-elle.

Le Tour de France des Compagnons

Pour devenir compagnon, il faut d'abord être apprenti en alternance dans une entreprise, le temps de passer son diplôme initial - le plus souvent un CAP mais parfois un brevet professionnel (BP). Et ensuite, le jeune est "adopté" et devient aspirant : c'est à ce moment-là qu'il doit réaliser son fameux Tour de France, comme Annaëlle qui est aspirante en menuiserie. "J'ai fait mon CAP en un an à Angoulême, et ensuite je suis partie faire mon Tour de France : j'ai fait sept mois à Rennes, cinq mois à Brest et depuis septembre je suis à Amiens, avant de changer de ville en avril", détaille la jeune aspirante qui passera son BP de menuiserie l'an prochain.

Un parcours qui dure parfois plusieurs années : "Une fois qu'on a le niveau métier et qu'on a l'envie, on demande à 'tailler la réception', donc on doit réaliser un chef d'oeuvre, un travail assez colossal. Ensuite, on doit trois ans de 'devoir' où on est prévôt, formateur ou compagnon itinérant, et enfin on a fini son Tour de France et on est compagnon", explique Annaëlle.

Jérémy Balinha, 25 ans, est prévôt pour la maison d'Amiens, c'est-à-dire qu'il encadre les jeunes aspirants qui passent par Amiens. "Quand on est itinérant chez les Compagnons sur le Tour de France, on vit en communauté dans des maisons où tous les métiers vivent ensemble : ça permet de mélanger les cultures et les milieux sociaux", explique-t-il. Il présente le Tour de France comme une expérience très enrichissante : "On peut emmagasiner beaucoup d'expériences car, selon les régions, on apprend des manières différentes de travailler, et on rencontre plein de personnes, ce qui nous permet de nous créer un réseau ! C'est un peu spécial, c'est une super aventure : si c'était à refaire, je le referais sans hésiter !"