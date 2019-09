A Bressuire, le nouveau collège Jules Supervielle a fait sa rentrée

Bressuire, France

Il a eu droit à son lot de câlins et d'au revoir les yeux humides pour la première fois. Le tout nouveau collège Jules Supervielle a accueilli ses premiers élèves ce lundi - uniquement les sixièmes. Il accueillera au total 700 élèves.

Un collège bioclimatique, lumineux et équipé d'un espace multimédia et de wi-fi. Construit pour accueillir les collégiens dans de meilleures conditions que dans l'ancien, devenu trop vieux, il a coûté 14,6 millions d'euros. C'est le conseil départemental qui a financé les travaux, mené à 87% par des entreprises deux-sévriennes.

Beaucoup d'élèves de sixième sont accompagnés de leur parents pour le premier jour et l'appel dans les classes. © Radio France - Marie Dorcet

Mieux accueillir les élèves

"Bien", "beau", "lumineux" : élèves, parents, enseignants et salariés se sont accordés sur les adjectifs pour le décrire. Grandes baies vitrées, vue sur la campagne, cuisine du dernier cri et espace multimédia, le collège a de quoi séduire. Et de quoi accueillir les élèves dans de bonnes conditions. "C'est un bâtiment plus homogène, plus facile à surveiller, les déplacements seront plus simples" décrit Kathy Lavanche, la principale. "On va moins perdre d'élèves de sixième les premiers jours je pense" ajoute-t-elle même avec un sourire.

Les enseignants, eux, ont été accueillis il y a dix jours pour aménager leurs nouvelles classes, comme celle du professeur d'arts-plastiques, "plus grande, lumineuse, et mieux adaptée". Un nouveau départ pour le collège Jules Supervielle, qui donne envie au corps enseignant d'aider les collégiens à se l'approprier ; c'est le cas de la documentaliste, qui souhaite les impliquer dans "la signalétique" du CDI, "pour qu'ils s'y retrouvent et soient plus à l'aise".

Et au passage, pour la rentrée, petit quizz : savez-vous qui était Jules Supervielle ?

C'était un poète franco-urugayen du début du XXème siècle, auteur notamment du recueil Débarcadères. Il est assez peu étudié dans les écoles françaises : peut-être le sera-t-il à Bressuire ?